Íslenski boltinn

„Hleyp jafn hratt og Mikael“

Ingvi Þór Sæmundsson skrifar
Markús Páll Ellertsson eftir fyrsta deildarleik sinn fyrir ÍA.

Markús Páll Ellertsson lék uppeldisfélag sitt grátt í fyrstu umferð Bestu-deildar karla þegar hann skoraði tvö mörk fyrir ÍA gegn Fram í Úlfársárdalnum. Markús er nýkominn frá Ítalíu og ætlar sér aftur út í atvinnumennskuna.

Markús var kynntur sem nýr leikmaður ÍA í síðasta mánuði og gekk hann til liðs við Akranesliðið frá ítalska C-deildarliðinu Triestina. Hann er uppalinn hjá Fram eins og bróðir hans, landsliðsmaðurinn Mikael Egill Ellertsson sem spilar með Genoa á Ítalíu. Það má með sanni segja að tímabilið hafi farið vel af stað hjá Markúsi í nýrri treyju.

„Ég var búinn að bíða eftir þessu þannig að það var gott að fyrsti leikurinn var á móti Fram, á heimavelli mætti segja,“ sagði Markús í samtali við Stefán Árna Pálsson í kvöldfréttum Sýnar. Hann segir að það hafi verið sérstakt að spila á móti Fram.

„Já, þetta er uppeldisfélagið og maður fylgist alltaf með þeim. Meðan ég var úti horfði maður alltaf á leiki hjá þeim og hélt alltaf með þeim.“

Markús kann vel við sig á Akranesi þótt ekki sé langt síðan hann gekk í raðir ÍA.

„Ég rifti og svo var einn dagur sem ég hugsaði hvað ég ætlaði að gera og hvað væri næsta skref. Ingimar framkvæmdastjóri ÍA hringdi snögglega og við tókum fund með Lárusi. Svo tók ég ákvörðunina daginn eftir,“ sagði Markús sem stefnir að því að fara aftur í atvinnumennskuna.

„Stundum þarf maður að stíga skref til baka til að komast lengra,“ sagði Markús.

Hann á sterka fyrirmynd í bróður sínum sem er í stóru hlutverki hjá Genoa í ítölsku úrvalsdeildinni.

„Hann er goðið mitt og ég horfi voðalega mikið á hann spila. Það er gaman að sjá hvað hann er að gera,“ sagði Markús.

Mikael er afar sprettharður en Markús segist ekki síðri á því sviði.

„Við tókum einn sprett í sumar. Það var jafnt,“ sagði Markús.

