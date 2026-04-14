Sjáðu tíu United-menn tapa fyrir Leeds

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Þó þrjú mörk hafi verið skoruð var stærsta atvik leiksins rauða spjaldið sem Lizandro Martinez fékk. EPA/ADAM VAUGHAN

Manchester United tapaði 1-2 gegn Leeds í 32. umferð ensku úrvalsdeildarinnar í gærkvöldi. Mörkin úr leiknum má sjá í spilaranum hér fyrir neðan.

Manchester United gat náð tíu stiga forskoti á Chelsea í fimmta sætinu en tapaði þess í stað í fyrsta sinn á Old Trafford undir stjórn Michael Carrick.

Leeds komst tveimur mörkum yfir í fyrri hálfleik þökk sé Noah Okafor og gestirnir hefðu vel getað verið með stærra forskot eftir hræðilegan fyrri hálfleik hjá heimamönnum í United.

Staðan varð enn verri fyrir United þegar Lisandro Martinez fékk rautt spjald á 55. mínútu fyrir að toga í hár Dominic Calvert-Lewin hjá Leeds.

Liðsmenn Man. United vöknuðu eiginlega ekki í þessum leik fyrr en þeir voru orðnir tíu á móti ellefu og Casemiro minnkaði muninn með skalla eftir fyrirgjöf Bruno Fernandes á 69. mínútu.

Leeds náði ekki að bæta við marki þrátt fyrir mörg góð færi og þurfti síðan að verja sigurinn á móti tíu leikmönnum Manchester United síðustu tuttugu mínúturnar.

