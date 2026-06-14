Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Árni Gísli Magnússon skrifar 14. júní 2026 16:22 Róbert Elís Hlynsson og félagar í ÍBV hafa farið á kostum í síðustu tveimur leikjum. Vísir/Anton ÍBV vann 4-1 sigur á Þór á VÍS vellinum á Akureyri í tíundu umferð Bestu deildar karla í dag. Eyjamenn gerðu úti um leikinn strax í fyrri hálfleik með þremur mörkum og fögnuðu að lokum góðum sigri. Með sigrinum hefur ÍBV sætaskipti við Þór, fara upp úr fallsæti í það tíunda en Þórsarar niður í ellefta með sínum sjöunda tapleik í röð. Fyrsta alvöru atlaga að marki kom eftir u sjö mínútur þegar Róbert Elís Hlynsson setti boltann í stöngina með skoti stuttu fyrir framan miðju. Róbert sá Aron Birki Stefánsson í marki Þórs framarlega og lét vaða en boltinn small í stönginni. Hefði verið algjört draumamark. Á tólftu mínútu komust Eyjamenn í forystu. Vicente Valor setti langan boltann yfir til hægri eftir innkast þar sem Bjarki Björn Gunnarsson tók vel á móti honum, kom inn á völlinn og setti boltann laglega í fjærhornið. Tæpum tíu mínútum síðar tvöfölduðu Eyjamenn forystu sína með keimlíku marki. Nú var það Alex Freyr Elísson sem setti boltann til hægri á Bjarka Björn eftir innkast sem fór utan á varnarmanninn og skoraði örugglega. Þórsarar virtust hálf lamaðir á vellinum og voru varla búnir að taka miðju þegar Aron Birkir þurfti að sækja tuðruna í netið í þriðja sinn. Sesar Örn Harðarson skoraði þá eftir hraða sókn þegar hann kláraði færi sitt vel eftir fyrirgjöf frá títtnefndum Bjarka Birni.Þórsarar komumst í nokkrar ágætis stöður en voru ekki nógu beittir í að skapa sér almennileg færi, enda átti liðið nóg í fangi með að reyna verjast Eyjamönnum og koma einhverju takti í sitt spil. Eyjamenn voru óheppnir að skora ekki fjórða markið þegar Aron Birkir varði frábærlega frá Róberti Elís sem var í dauðafæri. Staðan 3-0 í hálfleik fyrir ÍBV. Þórsarar mættu beittari til leiks í síðari hálfleik, allavega hvað baráttu og vilja varðar og komu sér í nokkrar ágætar stöður en Eyjamenn komu sér samt sér áður í fleiri hættulegri stöður líkt og var uppi á teningnum í fyrri hálfleik. Ágúst Eðvald Hlynsson minnkaði muninn fyrir Þórsara með góðu skoti eftir frábæran undirbúning frá Bjarna Guðjóni Brynjólfssyni. Leikurinn var svo rétt farinn í gang aftur þegar Eyjamenn höfðu skorað fjórða mark sitt. Ásbjörn Líndal Arnarsson varð fyrir því óláni að skora sjálfsmark þegar hann rak löppina í boltann eftir skot frá Omar Sowe . Lokatölur 4-1 fyrir ÍBV. Atvik leiksins Fyrsta mark leiksins sem kom Eyjamönnum á bragðið. Frábær skipting yfir allan völlinn frá Vicente Valor yfir á Bjarka Björn sem gerði vel áður en hann setti boltann í fjærhornið með góðu skoti. Stjörnur og skúrkar Það var stundum eins og Vicente Valor og Alex Freyr Elísson væru fullorðnir karlmenn að spila gegn börnum á miðjum vellinum, sérstaklega í fyrri hálfleik, svo miklir voru yfirburðirnir. Bjarki Björn Gunnarsson átti frábæran leik úti hægra megin; skoraði tvö mörk og lagði upp eitt. Aron Birkir Stefánsson bjargaði því sem bjarga varð fyrir Þórsara með nokkrum góðum vörslum. Þórsliðið í heild sinni var afleitt og sérstaklega í fyrri hálfleik þar sem frammistaðan var í raun ekki boðleg.Smári Signar Viðarsson, piltur á sextánda ári, átti flotta innkomu í síðari hálfleik og getur verið stoltur af frumraun sinni. Dómarinn Vel dæmdur leikur hjá Sigurði Hirti sem þurfti ekki að taka neinar risa ákvarðanir í dag. Stemning og umgjörð Vel mætt í Þorpið, frábært veður og allt til alls en stemningin dvínaði mikið eftir að ÍBV fór að raða inn mörkum. Besta deild karla Þór Akureyri ÍBV