Þýskaland byrjaði heimsmeistaramótið í fótbolta vel þegar liðið vann 7-1 stórsigur á nýliðum Curacao í kvöld.
Það bjuggust flestir við öruggum sigri Þjóðverja og niðurstaðan var sex marka sigur. Kai Havertz skoraði tvö markanna.
Curacao jafnaði reyndar metin í 1-1 en þýska liðið var bara alltof sterkt fyrir andstæðinga sína í kvöld.
Curacao sló met Íslands í þessum leik en Íslendingar voru áður fámennasta þjóðin sem hefur spilað í úrslitakeppni HM.
Felix Nmecha kom Þýskalandi í 1-0 strax á 6. mínútu eftir stoðsendingu frá Liverpool-manninum Florian Wirtz en Livano Comenencia jafnaði óvænt fyrir Curacao fimmtán mínútum síðar.
Nico Schlotterbeck skallaði inn hornspyrnu Nathaniel Brown á 38. mínútu og kom þýska liðinu aftur yfir en staðan var í 3-1 í hálfleik eftir að Kai Havertz skoraði úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks.
Jamal Musiala kom Þjóðverjum í 4-1 í upphafi seinni hálfleiks og þeir Nathaniel Brown og Deniz Undav bættu svo við mörkum. Brown og Undav voru báðir með mark og stoðsendingu í leiknum en Joshua Kimmich gaf tvær slíkar.
Kai Havertz skoraði sitt annað mark þegar hann slapp í gegn undir lokin og lyfti boltanum laglega yfir markvörðinn. Niðurstaðan var því langstærsti sigur heimsmeistaramótsins til þessa.