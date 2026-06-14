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Þjóð­verjar busuðu fá­mennustu þjóð í sögu HM með rassskelli

Nico Schlotterbeck fagnar marki sínu eftir að hann kom þýska landsliðinu í 2-1.
Nico Schlotterbeck fagnar marki sínu eftir að hann kom þýska landsliðinu í 2-1. Getty/Molly Darlington

Þýskaland byrjaði heimsmeistaramótið í fótbolta vel þegar liðið vann 7-1 stórsigur á nýliðum Curacao í kvöld.

Það bjuggust flestir við öruggum sigri Þjóðverja og niðurstaðan var sex marka sigur. Kai Havertz skoraði tvö markanna.

Curacao jafnaði reyndar metin í 1-1 en þýska liðið var bara alltof sterkt fyrir andstæðinga sína í kvöld.

Curacao sló met Íslands í þessum leik en Íslendingar voru áður fámennasta þjóðin sem hefur spilað í úrslitakeppni HM.

Felix Nmecha kom Þýskalandi í 1-0 strax á 6. mínútu eftir stoðsendingu frá Liverpool-manninum Florian Wirtz en Livano Comenencia jafnaði óvænt fyrir Curacao fimmtán mínútum síðar.

Nico Schlotterbeck skallaði inn hornspyrnu Nathaniel Brown á 38. mínútu og kom þýska liðinu aftur yfir en staðan var í 3-1 í hálfleik eftir að Kai Havertz skoraði úr vítaspyrnu í uppbótartíma fyrri hálfleiks.

Jamal Musiala kom Þjóðverjum í 4-1 í upphafi seinni hálfleiks og þeir Nathaniel Brown og Deniz Undav bættu svo við mörkum. Brown og Undav voru báðir með mark og stoðsendingu í leiknum en Joshua Kimmich gaf tvær slíkar.

Kai Havertz skoraði sitt annað mark þegar hann slapp í gegn undir lokin og lyfti boltanum laglega yfir markvörðinn. Niðurstaðan var því langstærsti sigur heimsmeistaramótsins til þessa.

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