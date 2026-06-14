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Leik lokið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar

Stefán Marteinn Ólafsson skrifar
Kjartan Kári Halldórsson skoraði annað mark FH-inga með frábæru skoti.
Kjartan Kári Halldórsson skoraði annað mark FH-inga með frábæru skoti. Vísir/Diego

FH-ingar sóttu fyrsta sigur sinn í Bestu deild karla í fótbolta í sumar til Keflavíkur í botnbaráttuslag í kvöld.

FH vann leikinn 2-1 en liðið var aðeins með tvö stig í fyrstu níu deildarleikjum sumarsins. Þrátt fyrir sigurinn er Hafnarfjarðarliðið samt enn á botni deildarinnar.

Bæði mörk FH-inga komu í fyrri hálfleik. Það fyrra skoraði Adolf Daði Birgisson á 26. mínútu en hann hafði komið inn á völlinn sem varamaður í upphafi leiks. Það seinna skoraði Kjartan Kári Halldórsson með frábæru skoti á 41. mínútu

Stefan Alexander Ljubicic minnkaði muninn fyrir Keflavik í blálokin en það kom bara of seint.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.

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