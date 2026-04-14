Virgil van Dijk, fyrirliði Liverpool, segir að Liverpool þurfi að gera „eitthvað mjög sérstakt“ til að halda vonum sínum í Meistaradeildinni á lífi gegn Paris Saint-Germain.
Liverpool tekur á móti ríkjandi meisturum í seinni leik liðanna í átta liða úrslitum í kvöld, en liðið er 2-0 undir samanlagt eftir að hafa verið yfirspilað í fyrri leiknum í frönsku höfuðborginni í síðustu viku.
Van Dijk sagði að bæting væri nauðsynleg hjá liðinu og hefur hvatt stuðningsmenn til að hjálpa til við að knýja fram endurkomu.
„Það þarf eitthvað mjög sérstakt að gerast, annars eigum við engan möguleika. Ef við spilum eins og við gerðum í París þá eigum við engan möguleika hvort sem er, að mínu mati,“ sagði Van Dijk.
„Stuðningsmennirnir verða líklega mikilvægasti þátturinn, ásamt okkar frammistöðu. Ég hef verið svo heppinn að upplifa þessi kvöld þar sem tengingin milli stuðningsmanna og frammistöðunnar hefur verið ótrúleg,“ sagði Van Dijk.
„Það er tækifæri á þriðjudag til að koma með góða leikáætlun og berjast fyrir því í níutíu mínútur og meira. Ég hlakka mikið til. Það eru forréttindi að vera í átta liða úrslitum, sama hvað. Við ættum ekki að taka því sem sjálfsögðum hlut,“ sagði Van Dijk.
„Við verðum að muna að við erum Liverpool. Við verðum að gera þetta að eftirminnilegu kvöldi,“ sagði Van Dijk.
Ákall Van Dijk til stuðningsmanna kemur í kjölfar mótmæla vegna hækkunar á miðaverði. Fáir fánar og borðar voru á lofti í Kop-stúkunni í sigri liðsins á Fulham í ensku úrvalsdeildinni á laugardag og stuðningsmenn hafa einnig sniðgengið veitingasölur inni á leikvanginum.
„Ég tel að stuðningsmennirnir séu hjarta og sál félagsins og ef þeim líður þannig að þeir vilji mótmæla þá er það augljóslega réttur þeirra. Vonandi finna þeir lausn með félaginu, en þessi mál eru langt fyrir ofan minn starfsvettvang sem fyrirliða félagsins,“ sagði Van Dijk.
„Að mínu mati eru stuðningsmennirnir okkar félagið og hafa alltaf verið, fyrir minn tíma og eftir minn tíma. Það er mikilvægt að þessi mál leysist því það gagnast engum,“ sagði Van Dijk.