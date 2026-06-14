Umfjöllun Bein lýsing Miðstöð Liðin Stöðutafla

Leik lokið: Þór-ÍBV 1-4 | Eyja­menn með annan stórsigurinn í röð

Árni Gísli Magnússon skrifar
Róbert Elís Hlynsson og félagar í ÍBV hafa farið á kostum í síðustu tveimur leikjum.
Róbert Elís Hlynsson og félagar í ÍBV hafa farið á kostum í síðustu tveimur leikjum. Vísir/Anton

Eftir erfiða byrjun eru Eyjamenn komnir á mikið flug. Þeir fylgdu eftir stórsigri á Keflavík með því að vinna 4-1 sigur á hinum nýliðunum í Þór á Akureyri í kvöld.

Bjarki Björn Gunnarsson skoraði tvö mörk og lagði upp það þriðja fyrir Sesar Örn Harðarson þegar ÍBV komst í 3-0 í fyrri hálfleik. Ágúst Eðvald Hlynsson minnkaði muninn í seinni en örstuttu síðar skoruðu Þórsarar sjálfsmark.

Sex stig og tíu mörk í síðustu tveimur leikjum eftir tvö stig og átta mörk í fyrstu átta leikjunum.

Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.

Bein lýsing

Leikirnir

    Sjá alla

    Mest lesið


    Fleiri fréttir

    Sjá meira

    Mest lesið