Eftir erfiða byrjun eru Eyjamenn komnir á mikið flug. Þeir fylgdu eftir stórsigri á Keflavík með því að vinna 4-1 sigur á hinum nýliðunum í Þór á Akureyri í kvöld.Bjarki Björn Gunnarsson skoraði tvö mörk og lagði upp það þriðja fyrir Sesar Örn Harðarson þegar ÍBV komst í 3-0 í fyrri hálfleik. Ágúst Eðvald Hlynsson minnkaði muninn í seinni en örstuttu síðar skoruðu Þórsarar sjálfsmark.Sex stig og tíu mörk í síðustu tveimur leikjum eftir tvö stig og átta mörk í fyrstu átta leikjunum.Frekari umfjöllun og viðtöl koma inn á Vísi seinna í kvöld.