„Þetta er bara löglegt mark sem er tekið af KA" Ingvi Þór Sæmundsson skrifar 13. apríl 2026 10:02 Hallgrímur Jónasson er þjálfari KA. vísir/diego Sérfræðingar Stúkunnar eru á því að mark hafi verið ranglega dæmt af KA í leiknum gegn Stjörnunni í 1. umferð Bestu deildar karla í gær. KA tapaði leiknum, 2-3. Í stöðunni 0-1 var dæmt mark af Samuel Kroon, nýjum leikmanni liðsins. Að mati Baldurs Sigurðssonar og Bjarna Guðjónsson, sem sátu í Stúkunni í gær, var það rangur dómur. „Þetta er bara löglegt mark sem er tekið af KA," sagði Bjarni en Kroon var talinn hafa verið rangstæður. „Það er oft erfitt að sjá þetta með einni myndavél og við sjáum ekki línuna en þetta er alveg skýrt þarna," bætti Bjarni við. Klippa: Stúkan - mark dæmt af KA Þrátt fyrir tapið í gær lýsti Hallgrímur Jónasson, þjálfari KA, yfir ánægju með spilamennsku Akureyringa í samtali við Vísi. „Við spiluðum virkilega góðan leik, mjög góð frammistaða og bara ótrúlega ánægður með strákana. Við mættum góðu liði og því miður þá fengum við á okkur frekar ódýrt mark eftir tvær mínútur bara held ég, sló okkur aðeins út af laginu og mér fannst Stjarnan mun betri fyrstu 20-25 mínúturnar en svo fannst mér við koma vel inn í leikinn og svona eiginlega tökum yfir leikinn," sagði Hallgrímur. KA fær Íslandsmeistara Víkings í heimsókn í 2. umferð Bestu deildarinnar á föstudaginn.