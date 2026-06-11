Edwards rekinn frá Úlfunum

Wolves hefur rekið þjálfara sinn Rob Edwards eftir aðeins sjö mánuði í starfi. Hann féll úr ensku úrvalsdeildinni með liðinu en mun ekki stjórna því í ensku B-deildinni.
Wolves er búið að vera að byggja upp lið til þess að komast strax upp úr ensku B-deildinni. Liðið er búið að sækja Kieran Trippier frá Newcastle og Raul Jimenez er snúinn aftur til liðsins eftir þriggja ára dvöl hjá Fulham.
Wolves var búið að lýsa yfir stuðningi við Edwards eftir að hann kom til félagsins í slæmri stöðu. Wolves endaði í neðsta sæti ensku úrvalsdeildarinnar og náðu Úlfarnir að vinna aðeins fimm leiki af 30 undir stjórn hans.
Edwards vissi að verkefnið sem hann átti fyrir höndum væri erfitt og var plan hans og liðsins alltaf að komast strax aftur upp í ensku úrvalsdeildina. Nú er ljóst að hann verður ekki hluti af þeirri vegferð liðsins. Hann kom til Wolves eftir frábært gengi sem þjálfari Middlesborough þar sem hann var með liðið í baráttu um að komast upp í ensku úrvalsdeildina.
Sá sem er orðaður við að taka við Rob Edwards er Cesar Peixoto en hann þjálfar Gil Vicente sem endaði í sjötta sæti portúgölsku úrvalsdeildarinnar.