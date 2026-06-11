Tuttugasta og þriðja heimsmeistaramótið í fótbolta hefst í kvöld en Vísir hefur talið niður í mótið með því að kafa ofan í sögubækur heimsmeistaramóts karla í fótbolta. Í dag minnumst við þess þegar Ronaldo leiddi Brasilíumenn til heimsmeistaratitilsins 2002.
HM 2002 í Japan og Suður-Kóreu var svo sannarlega mót hins brasilíska Ronaldo. Hann var markahæsti leikmaður mótsins með átta mörk og heimsmeistari eftir að hafa skorað bæði mörkin í 2-0 sigri á Þjóðverjum í úrslitaleiknum.
O lendário corte de cabelo do Ronaldo em 2002. pic.twitter.com/tHak1QGr7x— Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) May 24, 2026
O lendário corte de cabelo do Ronaldo em 2002. pic.twitter.com/tHak1QGr7x
Fjórum árum fyrr hafði Ronaldo einnig verið allt í öllu þegar Brassarnir komust í úrslitaleikinn þar sem þeir steinlágu óvænt 3-0 í úrslitaleiknum. Stórundarlegt heilsufarsvandamál kom upp fyrir úrslitaleikinn gegn Frakklandi. Ronaldo átti ekki að vera í byrjunarliðinu eftir að hafa fengið flogakast á hótelherberginu sínu. Hann var hins vegar settur í byrjunarliðið eftir að læknar fundu ekkert að stjörnumarkaskoraranum. Hann spilaði ekki vel og franska liðið vann leikinn örugglega.
Fjórum árum síðar var pressan mikil á Ronaldo að bæta fyrir hörmungarnar í París. Hann var líka að koma til baka eftir hræðileg hnémeiðsli á þessum árum sem liðu á milli heimsmeistaramótanna.
Það var hins vegar afar sérstök klipping hans sem stal senunni þegar spennan var hvað mest á mótinu. Hann snoðaði nær allan hausinn en skildi eftir hár fremst á kollinum.
„Allir voru að tala stanslaust um meiðslin í fætinum á mér og efast um að ég gæti spilað í undanúrslitunum,“ sagði Ronaldo þegar hann rifjaði upp dagana eftir að hann haltraði af velli í sigri gegn Englandi í fjórðungsúrslitum. „Ég var orðinn veikur og þreyttur á að heyra um þetta. Þannig að ég klippti hárið á mér svona, spurði liðsfélaga mína hvað þeim fyndist og þeir sögðu: ‚Þetta er hræðilegt! Þú getur ekki verið með þetta svona,“ sagði Ronaldo.
„Ég hugsaði með mér: ‚Þetta gæti virkað‘. Og viti menn, blaðamennirnir gleymdu meiðslunum mínum samstundis. Það eina sem þeir gátu spurt um var hárið á mér. Ég gat slakað á,“ sagði Ronaldo.
Ronaldo, sem var nú laus við áhyggjur þökk sé klippum varamarkvarðarins Dida, skoraði eina markið gegn Tyrklandi og kom Brasilíu í úrslitaleikinn. „Þetta var skelfilegt!“ viðurkenndi hann síðar enda varð þetta um leið vinsælasta klipping drengja út um allan heim. „Ég bið allar mæður afsökunar sem sáu syni sína með sömu hárgreiðslu,“ sagði Ronaldo.
9 days until the World Cup! ⚽️ One of the greatest strikers football has ever seen, Ronaldo Nazário, wore No. 9:🇧🇷 2 FIFA World Cup titles🇧🇷 Golden Boot winner at the 2002 FIFA World Cup🇧🇷 One of the most feared forwards of his generationR9 made greatness look inevitable… pic.twitter.com/ua5qKybKdc— Hard Rock Bet (@HardRockBet) June 3, 2026
9 days until the World Cup! ⚽️ One of the greatest strikers football has ever seen, Ronaldo Nazário, wore No. 9:🇧🇷 2 FIFA World Cup titles🇧🇷 Golden Boot winner at the 2002 FIFA World Cup🇧🇷 One of the most feared forwards of his generationR9 made greatness look inevitable… pic.twitter.com/ua5qKybKdc