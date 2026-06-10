Fótbolti

Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Eng­lendinga

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Declan Rice og Anthony Gordon fagna fyrsta marki enska landsliðsins í kvöld. Rice skoraði það eftir stoðsendingu frá Gordon.
Declan Rice og Anthony Gordon fagna fyrsta marki enska landsliðsins í kvöld. Rice skoraði það eftir stoðsendingu frá Gordon. Getty/Richard Pelham

Anthony Gordon var maður kvöldsins í síðasta leik Englendinga fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta en enska landsliðið vann öruggan 3-0 sigur á Kosta Ríka í Orlando í kvöld. Leiknum seinkaði um klukkutíma vegna veðurs.

Gordon, sem var keyptur til Barcelona á dögunum, var bæði með mark og stoðsendingu í leiknum.

Declan Rice kom enska liðinu í 1-0 á tíundu mínútu eftir stoðsendingu frá Gordon.

Yfirburðir enska liðsins voru miklir en aðeins eitt mark var skorað.

Enska liðið fékk reyndar víti í lok fyrri hálfleiks en það var tekið af því eftir myndbandsdómgæslu.

Englendingar fengu aftur á móti vítaspyrnu á 68. mínútu þegar skot Eberechi Eze var varið með hendi.

Harry Kane var þá nýfarinn af velli en vitið tók Gordon og skoraði af miklu öryggi.

Þriðja markið skoraði síðan Ollie Watkins á 87. mínútu þegar hann fylgdi á eftir skoti Morgan Rogers.

Enska landsliðið spilar fyrsta leik sinn á heimsmeistaramótinu á móti Króatíu 17. júní næstkomandi.

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