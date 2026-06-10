Nýi Barcelona-maðurinn í góðum gír í sigri Englendinga Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júní 2026 23:04 Declan Rice og Anthony Gordon fagna fyrsta marki enska landsliðsins í kvöld. Rice skoraði það eftir stoðsendingu frá Gordon. Getty/Richard Pelham Anthony Gordon var maður kvöldsins í síðasta leik Englendinga fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta en enska landsliðið vann öruggan 3-0 sigur á Kosta Ríka í Orlando í kvöld. Leiknum seinkaði um klukkutíma vegna veðurs. Gordon, sem var keyptur til Barcelona á dögunum, var bæði með mark og stoðsendingu í leiknum. Declan Rice kom enska liðinu í 1-0 á tíundu mínútu eftir stoðsendingu frá Gordon. Yfirburðir enska liðsins voru miklir en aðeins eitt mark var skorað. Enska liðið fékk reyndar víti í lok fyrri hálfleiks en það var tekið af því eftir myndbandsdómgæslu. Englendingar fengu aftur á móti vítaspyrnu á 68. mínútu þegar skot Eberechi Eze var varið með hendi. Harry Kane var þá nýfarinn af velli en vitið tók Gordon og skoraði af miklu öryggi. Þriðja markið skoraði síðan Ollie Watkins á 87. mínútu þegar hann fylgdi á eftir skoti Morgan Rogers. Enska landsliðið spilar fyrsta leik sinn á heimsmeistaramótinu á móti Króatíu 17. júní næstkomandi. HM 2026 í fótbolta Mest lesið HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti Strákarnir okkar stálheppnir með riðil á HM Handbolti Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Fótbolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Enski boltinn Fleiri fréttir Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid Sjá meira