Fótbolti

Ronaldo fór illa með færin í kvöld

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Cristiano Ronaldo fór illa með færin í kvöld og náði ekki að skora. Portúgal skoraði sigurmarkið eftir að hann fór af velli.
Cristiano Ronaldo fór illa með færin í kvöld og náði ekki að skora. Portúgal skoraði sigurmarkið eftir að hann fór af velli. Getty/Gualter Fatia

Portúgal vann 2-1 sigur á Nígeríu í kvöld í síðasta undirbúningsleiknum sínum fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta en spilað var í Leiria í Portúgal.

Francisco Conceição skoraði sigurmarkið á 75. mínútu eftir stoðsendingu frá João Cancelo.

Cristiano Ronaldo var í byrjunarliði Portúgals en var tekinn af velli ellefu mínútum fyrir markið. Ronaldo reyndi fjögur skot en ekkert þeirra hitti markið. Hann fékk þrjú dauðafæri en klikkaði í öll þrjú skiptin.

Pedro Neto kom Portúgal í 1-0 á 23. mínútu eftir stoðsendingu frá Diogo Dalot en Akor Adams jafnaði metin fyrir Nígeríumenn fjórtán mínútum síðar.

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