Ronaldo fór illa með færin í kvöld Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 10. júní 2026 22:13 Cristiano Ronaldo fór illa með færin í kvöld og náði ekki að skora. Portúgal skoraði sigurmarkið eftir að hann fór af velli. Getty/Gualter Fatia Portúgal vann 2-1 sigur á Nígeríu í kvöld í síðasta undirbúningsleiknum sínum fyrir heimsmeistaramótið í fótbolta en spilað var í Leiria í Portúgal. Francisco Conceição skoraði sigurmarkið á 75. mínútu eftir stoðsendingu frá João Cancelo. Cristiano Ronaldo var í byrjunarliði Portúgals en var tekinn af velli ellefu mínútum fyrir markið. Ronaldo reyndi fjögur skot en ekkert þeirra hitti markið. Hann fékk þrjú dauðafæri en klikkaði í öll þrjú skiptin. Pedro Neto kom Portúgal í 1-0 á 23. mínútu eftir stoðsendingu frá Diogo Dalot en Akor Adams jafnaði metin fyrir Nígeríumenn fjórtán mínútum síðar. HM 2026 í fótbolta Mest lesið HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Fótbolti Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs Fótbolti Strákarnir okkar stálheppnir með riðil á HM Handbolti Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Fótbolti „Við erum félagar, við Messi“ Fótbolti Endurfundir Messi og Guðjohnsen Fótbolti Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ Fótbolti Stoltir foreldrar: Gunnlaugur „manifestaði“ birtu eftir erfitt vor Golf Risa afrek Gunnlaugs og samanburður við þá bestu áhugaverður Golf Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Enski boltinn Fleiri fréttir Ronaldo fór illa með færin í kvöld Birkir Már skorar þegar það er Megavika Birkir Már með tvö og Afturelding í undanúrslit í fyrsta skipti Geta unnið HM þrátt fyrir að eiga engan leikmann á topp 100 Infantino vill ekki biðjast afsökunar á miðaverðinu á HM „Við erum félagar, við Messi“ Segja dómarann vera með tengsl við „hryðjuverkasamtök“ McKenna hættir óvænt sem stjóri Ipswich Everton gert að greiða Burnley næstum því sex milljarða króna Messi sló ellimet gegn Íslandi Átta rauð spjöld í sama leiknum Ætla að kæra stuðningsmenn til lögreglunnar Leið Íslands á HM skýrist og leikur í Osló hjálpaði Sorgarsaga Sancho á enda en Rashford snýr aftur Keane og Fernandes grafa stríðsöxina Sjáðu magnaða innkomu Messi og öll mörk heimsmeistaranna Mótmæli fyrir utan opnunarleik heimsmeistaramótsins Endurfundir Messi og Guðjohnsen HM-minningin: Þegar Úrúgvæ setti fjórar stjörnur á búninginn sinn HM í fótbolta: Sameiningaraflið sem sundrar Rafael Leão ver hnefahöggið sitt Argentína - Ísland 3-0 | Messi messa vestanhafs „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid Sjá meira