Íslenski landsliðsmaðurinn Daníel Tristan Guðjohnsen komst í heimsfjölmiðlana eftir vináttulandsleik Íslands og Argentínu í nótt en hann ræddi leikinn og endurfundi við Lionel Messi í Reykjavík síðdegis.
Daníel Tristan er nú tvítugur en hann fæddist í mars 2006 en rúmum þremur mánuðum síðar var faðir hans, Eiður Smári Guðjohnsen, seldur frá Chelsea til Barcelona.
Eiður Smári spilaði með Barcelona fyrstu þrjú ár Daníels Tristans og þá var Eiður liðsfélagi Lionel Messi.
Daníel Tristan fór til Messi eftir leik og sagði honum að hann hefði spilað með föður hans en til eru myndir af ungum Daníel með Messi frá þessum tíma. Daníel ræddi þessa endurfundi á Bylgjunni.
En hvernig gerðist þetta?
„Ég labbaði bara upp að honum og spurði hann bara hvort hann myndi eftir mér frá því að ég var þarna lítill strákur með pabba í Barcelona,“ sagði Daníel Tristan en það er hægt að hlusta á viðtalið hér fyrir ofan.
„Hann sagðist ekki alveg muna en svo náttúrulega þegar hann fattaði að ég væri Guðjohnsen, þá var þetta bara spjall um pabba og hvar ég væri að spila og eitthvað svona,“ sagði Daníel.
„Svo spurði ég hann hvort það væri nokkuð með treyju fyrir mig og þá sagði hann já og ég fór bara inn í klefa til hans og sótti treyju síðan eftir á,“ sagði Daníel. Hann fékk ekki treyjuna hjá Messi strax eftir leik því þá teyju fékk Jón Dagur Þorsteinsson.
„Við fórum strákarnir til að redda einhverjum treyjum og þá vildi hann fá númer 22 merkt Guðjohnsen og ég fékk treyjuna hans þá,“ sagði Daníel en hvernig er að mæta heimsmeisturum Argentínu?
„Ég bara veit ekki alveg hvernig ég á að lýsa því, þetta var alveg allt öðruvísi. Þetta eru bara ógeðslega góðir leikmenn og það er allt annað tempó í þeim. Þetta er bara alvörulið og það er náttúrulega ógeðslega gaman að spila á móti bestu leikmönnum í heimi og hvað þá á móti Messi,“ sagði Daníel.
Daníel er alinn upp á Spáni, lék lengi með unglingaliði Barcelona og talar því reiprennandi spænsku. Samskiptin við Messi gengu því vel.
„Ég er með spænskuna á hreinu. Ég bjó náttúrulega á Spáni í sextán ár þannig að ég ætti nú að vera með hana,“ sagði Daníel.
Þannig að Daníel og Messi eru perluvinir?
„Já, við erum félagar, við Messi,“ sagði Daníel léttur en bað hann þig um að skila kveðju til pabba?
„Já, hann sagði mér að heilsa bara fjölskyldunni og pabba og þannig. Það var gott,“ sagði Daníel.
"¿TE ACUERDAS DE MÍ, LEO?" 🤔▶️ El encuentro entre Messi y Daniel Guðjohnsen,, hijo de Eiður Guðjohnsen, delantero de Barcelona que compartió equipo con la Pulga entre 2006 y 2009. pic.twitter.com/z3tAexhmoP— DSPORTS (@DSports) June 10, 2026
"¿TE ACUERDAS DE MÍ, LEO?" 🤔▶️ El encuentro entre Messi y Daniel Guðjohnsen,, hijo de Eiður Guðjohnsen, delantero de Barcelona que compartió equipo con la Pulga entre 2006 y 2009. pic.twitter.com/z3tAexhmoP