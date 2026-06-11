„Slakiði á“

Gianni Infantino, forseti Fifa, hélt blaðamannafund í gær þar sem hann var spurður út í ýmislegt tengt heimsmeistaramótinu í fótbolta sem byrjar í kvöld. Hann sagði fjölmiðlum að slaka á og að verið væri að reyna að leysa öll vandamál.
Fifa hefur verið gagnrýnt vegna ýmissa mála í kringum heimsmeistaramótið í fótbolta. Miðar eru seldir dýru verði og erfitt hefur verið fyrir bæði dómara og lið að fá aðgang inn í Bandaríkin þar sem mótið er haldið.
"Chill, relax"BBC sports editor Dan Roan asks Fifa president Gianni Infantino if he's lost control of his own tournament. #FifaWorldCup pic.twitter.com/swtkZFnqeL— BBC Sport (@BBCSport) June 10, 2026
"Chill, relax"BBC sports editor Dan Roan asks Fifa president Gianni Infantino if he's lost control of his own tournament. #FifaWorldCup pic.twitter.com/swtkZFnqeL
Infantino segir að hann sé ekki búinn að missa tökin á mótinu. Hann fullvissar fólk um það að hann sé að vinna hörðum höndum bak við tjöldin til þess að laga það sem betur mætti fara.
Fifa á ekki að hafa áhrif á stjórnarhætti landsins sem mótið er haldið í samkvæmt Infantino. Hann hefur engin völd til að breyta stjórnmálum landsins og þarf því að hlusta á stjórnvöld þeirra landa sem mótið er haldið í.
Á fundinum var Infantino einnig spurður um stöðu íranska liðsins og segir hann að liðið sé tilbúið að taka þátt þrátt fyrir að erfiðara sé fyrir liðið að komast á leiki. Íran þurfti að færa gistingu liðsins frá Bandaríkjunum til Mexíkó þar sem leikmenn fengu ekki leyfi til að dvelja í Bandaríkjunum yfir nótt.
Gianni Infantino says he was prepared to drive the Iran team in a bus from Tehran to ensure they'd get to the World Cup 🗣️ pic.twitter.com/0M8n32j9lo— BBC Sport (@BBCSport) June 11, 2026
Gianni Infantino says he was prepared to drive the Iran team in a bus from Tehran to ensure they'd get to the World Cup 🗣️ pic.twitter.com/0M8n32j9lo
Til að leysa þetta vandamál sagðist Infantino einfaldlega geta keyrt liðið fram og til baka milli leikja.