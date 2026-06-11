Fótbolti

„Slakiði á“

Andri Broddason skrifar
Gianni Infantino segir blaðamönnum að slaka á og að hann sé að vinna í því að leysa öll vandamál tengd heimsmeistaramótinu.
Gianni Infantino segir blaðamönnum að slaka á og að hann sé að vinna í því að leysa öll vandamál tengd heimsmeistaramótinu. Ira L. Black - FIFA/FIFA via Getty Images

Gianni Infantino, forseti Fifa, hélt blaðamannafund í gær þar sem hann var spurður út í ýmislegt tengt heimsmeistaramótinu í fótbolta sem byrjar í kvöld. Hann sagði fjölmiðlum að slaka á og að verið væri að reyna að leysa öll vandamál.

Fifa hefur verið gagnrýnt vegna ýmissa mála í kringum heimsmeistaramótið í fótbolta. Miðar eru seldir dýru verði og erfitt hefur verið fyrir bæði dómara og lið að fá aðgang inn í Bandaríkin þar sem mótið er haldið.

Infantino segir að hann sé ekki búinn að missa tökin á mótinu. Hann fullvissar fólk um það að hann sé að vinna hörðum höndum bak við tjöldin til þess að laga það sem betur mætti fara.

Fifa á ekki að hafa áhrif á stjórnarhætti landsins sem mótið er haldið í samkvæmt Infantino. Hann hefur engin völd til að breyta stjórnmálum landsins og þarf því að hlusta á stjórnvöld þeirra landa sem mótið er haldið í.

Á fundinum var Infantino einnig spurður um stöðu íranska liðsins og segir hann að liðið sé tilbúið að taka þátt þrátt fyrir að erfiðara sé fyrir liðið að komast á leiki. Íran þurfti að færa gistingu liðsins frá Bandaríkjunum til Mexíkó þar sem leikmenn fengu ekki leyfi til að dvelja í Bandaríkjunum yfir nótt.

Til að leysa þetta vandamál sagðist Infantino einfaldlega geta keyrt liðið fram og til baka milli leikja.

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