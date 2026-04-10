Segist hafa fullt traust stjórnar og stuðningsmanna Valur Páll Eiríksson skrifar 10. apríl 2026 13:00 Það þrengir að Slot þessi dægrin. Chris Brunskill/Fantasista/Getty Images Arne Slot, þjálfari Liverpool, segist hafa fullan stuðning frá stjórn félagsins og stuðningsmönnum þess þrátt fyrir slæmt gengi liðsins og aukna óvissu um framtíð hans í Bítlaborginni. Slot tók við þjálfun Liverpool af Jurgen Klopp sumarið 2024 og stýrði liðinu til Englandsmeistaratitils á fyrstu leiktíð. Önnur leiktíðin hefur verið öllru strembnari þar sem liðið er í vandræðum í keppni um Evrópusæti. Liverpool hefur aðeins fengið eitt stig úr síðustu þremur deildarleikjum, féll úr leik í enska bikarnum síðustu helgi eftir 4-0 slátrun Manchester City og tapaði 2-0 fyrir PSG í Meistaradeild Evrópu í miðri viku, í leik sem hefði hæglega getað tapast umtalsvert stærra. Sjálfstraust innan Liverpool-liðsins virðist í sögulegri lægð og pressan aukist með hverri vikunni sem líður á hollenska stjórann og virðist tímaspursmál hvenær honum verði vikið úr starfi. Slot er með samning til ársins 2027 og segist finna stuðning úr öllum áttum, þrátt fyrir stöðuna. „Ég endurtek mig töluvert þessa dagana. En ég finn mikinn stuðning. Ekki aðeins frá eigendunum heldur Richard (Hughes) og Michael (Edwards). Mikinn stuðning frá þeim, og eins skrýtið og það kann að hljóma finn ég einnig mikinn stuðning frá stuðningsmönnum liðsins," segir Slot á blaðamannafundi í aðdraganda leiks Liverpool við Fulham um helgina. Liverpool mætir Fulham klukkan 16:30 á laugardag. Leikurinn verður sýndur beint á Sýn Sport 2.