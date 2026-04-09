„Við hefðum allir verið settir inn á hæli“ Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. apríl 2026 09:02 Arne Slot, knattspyrnustjóri Liverpool, gengur niðurlútur af velli eftir tapið á móti Paris Saint-Germain á Parc des Princes í gærkvöldi. Getty/Harry Langer Liverpool slapp kannski með 2-0 tap frá París í gær en er í erfiðum málum fyrir seinni leikinn á móti Paris Saint-Germain í átta liða úrslitum Meistaradeildarinnar. Meistaradeildarmessan velti fyrir sér stöðunni hjá Liverpool. „Hvað þarf Liverpool að gera, Atli Viðar, til þess að snúa þessu einvígi sér í hag,“ spurði Kjartan Atli Kjartansson. Ekkert hissa að sjá nýjan mann á hliðarlínunni „Fyrir mér er eiginlega eini sénsinn að það verði svona einhver slagkraftur, eitthvað mómentum á Anfield í næstu viku. Þannig að það verði einhver nýr þjálfari á hliðarlínunni,“ sagði Atli Viðar Björnsson, sérfræðingur í Meistaradeildarmörkunum. „Fólkið trúir ekki lengur á Slot og hugmyndafræðina hans. Það er ekki sami slagkraftur á bak við liðið eins og var frá stuðningsmönnunum, búið að púa á liðið á heimavelli og annað slíkt. Þannig að ég yrði bara ekkert svakalega hissa þó við sjáum nýjan mann á hliðarlínunni,“ sagði Atli Viðar. Ég held að þetta sé búið hjá honum „Heldurðu að þeir láti hann fara eftir þetta,“ spurði Kjartan Atli. „Ég er ekki að segja að ég haldi það en ég verð ekki hissa. Mér finnst svona einhvern veginn eins og ég talaði um áðan með. Þetta var örvænting í því hvernig hann fór inn í leikinn í kvöld og svona pínu ráðaleysi,“ sagði Atli Viðar. Klippa: Umræða um Arne Slot og Liverpool „Ég held að þetta sé búið hjá honum. Það er bara spurning hvort ljós verði slökkt og búið að sópa fyrir næstu viku eða hvort það verði ekki fyrr en í vor,“ sagði Atli. „Það er eitt skrítið sem við erum ekkert að tala um núna. Við höfum ekki minnst einu orði á Salah,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, sérfræðingur í Meistaradeildarmörkunum. „Ef við hefðum setið hérna í sumar og sagt: Heyrðu, eftir nokkra mánuði þá er liðið að spila á móti Parísarliðinu í undanúrslitum, hann er ekki að spila og við munum ekki tala einu orði um hann,“ sagði Arnar en Mohamed Salah var ónotaður varamaður í þessum mikilvæga leik. Ótrúleg staða sem er komin upp hjá Liverpool „Við hefðum allir verið settir inn á hæli eða eitthvað. Þannig að þetta er ótrúleg staða sem er komin upp hjá Liverpool. Hversu fúll var hann á bekknum þegar myndavélinni var beint að honum,“ spurði Arnar. „Hann var að reyna að vera rólegur, alveg að springa inni í sér,“ sagði Arnar. Arnar nefndi síðasta dansinn „Ég held við þurfum bara að fá einhverja gamla góða Anfield-geðveiki til að þeir eigi möguleika og þá þarf að einhvern veginn að stilla Salah inn á það: Þetta er bara síðasti dansinn sem er að koma núna. Reynum að sættast og reynum að fá svolítið stemninguna með okkur,“ sagði Arnar. „Þá eiga þeir kannski möguleika af því að þú getur ekki spilað varnarleik á Anfield og ætlast til að komast upp með,“ sagði Arnar. Það má horfa á alla umræðuna hér fyrir ofan. United kemst í Meistaradeildina Chelsea setti nýtt met í taprekstri Nýr stjóri Tottenham ekki velkominn hjá stuðningsmönnunum Sjá meira