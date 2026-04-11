„Það er bara spá, en við stefnum auðvitað hátt og ég held hærra en þetta,“ segir Gísli Eyjólfsson, leikmaður ÍA, um að Skagamönnum sé spáð fimmta sæti í Bestu deild karla í fótbolta fyrir komandi sumar.
Gísli samdi við ÍA í vetur er hann kom heim úr atvinnumennsku frá Svíþjóð. Hann nýtur sín vel á Akranesi.
„Þetta hefur verið ótrúlega skemmtilegt. Það hefur verið gaman að prófa undirbúningstímabil þarna í höllinni og að æfa snemma á daginn. Þetta er fagmannlegt umhverfi og gott utanumhald í þessu liði. Þetta hefur verið skemmtilegur tími,“ segir Gísli.
Gísli var orðaður við uppeldisfélag sitt Breiðablik og fyrrverandi þjálfari liðsins, Halldór Árnason, greindi frá því á dögunum að Gísli hafi verið á leið í Kópavoginn þegar Halldór steig frá borði í haust.
En hvað breyttist?
„Ég og Dóri erum mjög góðir vinir eftir allan þennan tíma í Breiðabliki. Planið hjá mér var að losa mig undan samningi úti og koma mér heim og finna svo lið. Ég var búinn að vera í góðu sambandi við Dóra. Hann var með góðar pælingar í Breiðabliki sem mér leist vel á en það var ekki komið lengra en þetta. Það var aldrei samningur á boðrinu,“ segir Gísli.
Skagamenn ætla sér stóra hluti í sumar og hafa styrkt sig umtalsvert. Auk Gísla hafa þeir Guðmundur Þórarinsson, Böðvar Böðvarsson og Markús Páll Ellertsson samið við liðið.
„Þetta er auðvitað bara hörkulið. Ef þú rennir yfir hópinn eru alvöru leikmenn þarna innanborðs. Við höfum nýtt tímann til að slípa liðið saman og þetta er farið að líta vel út núna. Maður er að verða spenntur fyrir tímabilinu og fyrsta testinu við Fram og sjá hvernig við stöndum eftir veturinn,“ segir Gísli.
Hvernig verður þetta sumar?
„Verður þetta ekki bara geðveiki? Þetta verður bara stemning og sjálfur er ég ótrúlega spenntur að fá að spila aftur í Bestu deildinni.“
ÍA sækir Fram heim í fyrsta leik liðsins í Bestu deildinni klukkan 19:30 á sunnudag. Leikurinn verður í beinni á Sýn Sport Ísland.
Sunnudagur 12. apríl
17:00 KR - Keflavík (Sýn Sport Ísland 2)
17:00 KA - Stjarnan (Sýn Sport Ísland 5)
17:00 Valur - Þór (Sýn Sport Ísland 4)
19:30 Fram - ÍA (Sýn Sport Ísland)
