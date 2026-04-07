„Dreymir að minnsta kosti um Evrópu“

Bjarni Guðjónsson, sérfræðingur Stúkunnar, segir að eftir styrkingu vetrarins hljóti ÍA að stefna á að ná Evrópusæti í sumar. Hann hefur mikla trú á Lárusi Orra Sigurðssyni, þjálfara Skagamanna.
ÍA er spáð 5. sæti Bestu deildar karla í árlegri spá íþróttadeildar Vísis og Sýnar.
Staða Skagamanna var ekki góð þegar tvær umferðir voru eftir af venjulegri deildarkeppni í fyrra. Þá hrukku þeir í gang undir stjórn nýja þjálfarans, Lárusar Orra, unnu fimm leiki í röð og björguðu sér frá falli. ÍA hefur látið verulega að sér kveða á félagaskiptamarkaðnum í vetur og talsverðar væntingar eru gerðar til liðsins fyrir komandi tímabil.
„Ég held að miðað við það sem Skaginn hefur fjárfest í vetur þá trúi ég nú því að markmiðið hjá þeim sé að dreyma að minnsta kosti um Evrópu og svo náttúrulega þetta klassíska, þegar þú ert kominn í þennan slag, að ná svo að vinna bikarinn líka,“ sagði Bjarni er hann var beðinn um að rýna í lið ÍA.
„Ég myndi halda að þetta væru markmið sem Skagamenn væru að setja sér um þessar mundir ef þeir væru ekki búnir að því. Þá er það 3. sætið eða eitthvað svoleiðis og svo þá að vinna bikarinn.“
Bjarni segir að í sumar séu annars konar kröfur til Lárusar Orra en þegar hann tók við ÍA um mitt síðasta sumar.
„Hann fer inn í umhverfi sem hann leysir ofboðslega vel í fyrra og gerir það af miklum krafti og með miklum sóma. Þetta er annað, að fara í gegnum heilt undirbúningstímabil og nú er hann bara dæmdur almennilega af því sem að, sem að liðið á eftir að sýna,“ sagði Bjarni.
„Svo er það hitt alltaf sem bætist líka í pressu á þjálfara, það er þegar það er fjárfest meira í leikmannahópnum sem þú ert með og þeir eru heldur betur búnir að stíga fast niður þar. Þetta verður krefjandi verkefni. En ég held að Lárus Orri sé maður til að standa undir því og hann gerir þetta væntanlega með miklum sóma.“
ÍA sækir Fram heim í 1. umferð Bestu deildarinnar klukkan 19:30 sunnudaginn 12. apríl.