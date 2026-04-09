Heimir Guðjóns mætir FH í bikarnum og KR fer í Garðabæinn Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. apríl 2026 12:47 Heimir Guðjónsson fær sína gömlu lærisveina úr FH í heimsókn í bikarnum. Vísir/Hulda Margrét Stórleikur sextán liða úrslita Mjólkurbikars karla í fótbolta verður án efa leikur Stjörnunnar og KR en það er eini leikurinn á milli liða úr Bestu deildinni. Dregið var í höfuðstöðvum KSÍ í hádeginu. Heimir Guðjónsson, núverandi þjálfari Lengjudeildarliðs Fylkis og fyrrverandi þjálfari FH, fær gamla liðið sitt í heimsókn í Árbæinn. Það verða örugglega mörg augu á þeim leik. Bikarmeistarar Vestra voru í pottinum þrátt fyrir að vera ekki komnir áfram úr 32 liða úrslitunum en leik þeirra við Leikni var frestað og verður spilaður á Ísafirði á laugardaginn kemur. Sigurvegarinn úr þeim leik mætir Gróttu á heimavelli. Fimm lið úr Bestu deildinni féllu úr leik í 32 liða úrslitunum um helgina eða ÍBV, Þór, Fram, Keflavík og Valur. Það hjálpar til við það að það er bara einn úrvalsdeildarslagur í sextán liða úrslitunum. Það verða líka örugglega tvö lið utan Bestu deildarinnar í átta liða úrslitunum þökk sé leikjum milli liða úr neðri deildunum eða leik Vestri/Leiknir-Gróttu annars vegar og leik Afturelding-Njarðvík hins vegar. Þessi lið mætast í sextán liða úrslitum Mjólkurbikars karla: Vestri/Leiknir - Grótta Stjarnan - KR ÍA - Grindavík Afturelding - Njarðvík Þróttur - Breiðablik KA - Ægir Fylkir - FH HK - Víkingur Leikirnir í sextán liða úrslitum fara fram 13. og 14. maí.