Íslenski boltinn

Heimir Guð­jóns mætir FH í bikarnum og KR fer í Garðabæinn

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Heimir Guðjónsson fær sína gömlu lærisveina úr FH í heimsókn í bikarnum.
Heimir Guðjónsson fær sína gömlu lærisveina úr FH í heimsókn í bikarnum. Vísir/Hulda Margrét

Stórleikur sextán liða úrslita Mjólkurbikars karla í fótbolta verður án efa leikur Stjörnunnar og KR en það er eini leikurinn á milli liða úr Bestu deildinni. Dregið var í höfuðstöðvum KSÍ í hádeginu.

Heimir Guðjónsson, núverandi þjálfari Lengjudeildarliðs Fylkis og fyrrverandi þjálfari FH, fær gamla liðið sitt í heimsókn í Árbæinn. Það verða örugglega mörg augu á þeim leik.

Bikarmeistarar Vestra voru í pottinum þrátt fyrir að vera ekki komnir áfram úr 32 liða úrslitunum en leik þeirra við Leikni var frestað og verður spilaður á Ísafirði á laugardaginn kemur. Sigurvegarinn úr þeim leik mætir Gróttu á heimavelli.

Fimm lið úr Bestu deildinni féllu úr leik í 32 liða úrslitunum um helgina eða ÍBV, Þór, Fram, Keflavík og Valur. Það hjálpar til við það að það er bara einn úrvalsdeildarslagur í sextán liða úrslitunum.

Það verða líka örugglega tvö lið utan Bestu deildarinnar í átta liða úrslitunum þökk sé leikjum milli liða úr neðri deildunum eða leik Vestri/Leiknir-Gróttu annars vegar og leik Afturelding-Njarðvík hins vegar.

  • Þessi lið mætast í sextán liða úrslitum Mjólkurbikars karla:
  • Vestri/Leiknir - Grótta
  • Stjarnan - KR
  • ÍA - Grindavík
  • Afturelding - Njarðvík
  • Þróttur - Breiðablik
  • KA - Ægir
  • Fylkir - FH
  • HK - Víkingur
  • Leikirnir í sextán liða úrslitum fara fram 13. og 14. maí.
Mjólkurbikar karla FH Fylkir Stjarnan KR Vestri

