Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júní 2026 22:03 Arnar Gunnlaugsson stýrir íslenska landsliðinu á móti heimsmeisturunum í kvöld. Getty/Rodrigo Oropeza Strákarnir okkar mæta ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í Bandaríkjunum í nótt. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, segir verkefnið mikilvægt upp á framhaldið að gera hjá sínum mönnum og hefur reynt að greina hvert einasta smáatriði hjá ógnarsterku liði andstæðingsins. Búist er við því að níutíu þúsund áhorfendur muni fylla Jordan–Hare-leikvanginn í Auburn í Alabama-fylki þar sem heimsmeistarar Argentínu munu ljúka undirbúningi sínum fyrir titilvörnina á HM. Verkefnið er gríðarlega stórt og spennandi fyrir íslenska landsliðið en ekki síður mikilvægt. „Þetta er svona Bucket-list leikur myndi ég segja. Ég fékk þann heiður 1994 að mæta ekki heimsmeisturum heldur liði sem varð heimsmeistari það ár. Þeir voru að fara í sinn síðasta leik áður en þeir fóru til Bandaríkjanna á HM,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins. „Þá var ungur Ronaldo að spila en þetta var gríðarlega sterk upplifun sem ég man ennþá eftir,“ sagði Arnar en Brasilíumenn unnu þann leik 3-0 og Ronaldo skoraði þar sitt fyrsta mark fyrir brasilíska landsliðið í sínum fyrsta byrjunarliðsleik. Það er mikill áhugi fyrir leiknum í kvöld en argentínski landsliðsþjálfarinn hefur lofað því að Lionel Messi taki eitthvað þátt í leiknum. „Mér skilst að það verði uppselt á stóran leikvang hér í Auburn þegar við mætum Argentínumönnum. Níutíu þúsund manns og það er rosaleg stemmning í bænum. Maður finnur það þegar maður labbar og er að skoða sig um að margir eru að stoppa okkur og spyrja um leikinn,“ sagði Arnar. „Það eru allir mjög spenntir að sjá Argentínumenn spila og vonandi okkur. Ég geri mér alveg grein fyrir því að aðdráttaraflið er frekar Argentínumenn og einn ákveðinn leikmaður,“ sagði Arnar. „Þetta ætti að gefa mönnum innspýtingu og svo líka að þetta er síðasti leikurinn fyrir Þjóðadeildina í haust. Það er enginn annar leikur og við þurfum því að nýta þennan tíma vel og vandlega til að vera vel undirbúnir í haust,“ sagði Arnar. Leikur Íslands og Argentínu hefst klukkan eitt í nótt og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. Landslið karla í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti Baulað á Trump í New York Körfubolti KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Sjá meira