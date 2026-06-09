Fótbolti

Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Arnar Gunnlaugsson stýrir íslenska landsliðinu á móti heimsmeisturunum í kvöld.
Arnar Gunnlaugsson stýrir íslenska landsliðinu á móti heimsmeisturunum í kvöld. Getty/Rodrigo Oropeza

Strákarnir okkar mæta ríkjandi heimsmeisturum Argentínu í Bandaríkjunum í nótt. Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, segir verkefnið mikilvægt upp á framhaldið að gera hjá sínum mönnum og hefur reynt að greina hvert einasta smáatriði hjá ógnarsterku liði andstæðingsins.

Búist er við því að níutíu þúsund áhorfendur muni fylla Jordan–Hare-leikvanginn í Auburn í Alabama-fylki þar sem heimsmeistarar Argentínu munu ljúka undirbúningi sínum fyrir titilvörnina á HM.

Verkefnið er gríðarlega stórt og spennandi fyrir íslenska landsliðið en ekki síður mikilvægt.

„Þetta er svona Bucket-list leikur myndi ég segja. Ég fékk þann heiður 1994 að mæta ekki heimsmeisturum heldur liði sem varð heimsmeistari það ár. Þeir voru að fara í sinn síðasta leik áður en þeir fóru til Bandaríkjanna á HM,“ sagði Arnar Gunnlaugsson, þjálfari íslenska liðsins.

„Þá var ungur Ronaldo að spila en þetta var gríðarlega sterk upplifun sem ég man ennþá eftir,“ sagði Arnar en Brasilíumenn unnu þann leik 3-0 og Ronaldo skoraði þar sitt fyrsta mark fyrir brasilíska landsliðið í sínum fyrsta byrjunarliðsleik.

Það er mikill áhugi fyrir leiknum í kvöld en argentínski landsliðsþjálfarinn hefur lofað því að Lionel Messi taki eitthvað þátt í leiknum.

„Mér skilst að það verði uppselt á stóran leikvang hér í Auburn þegar við mætum Argentínumönnum. Níutíu þúsund manns og það er rosaleg stemmning í bænum. Maður finnur það þegar maður labbar og er að skoða sig um að margir eru að stoppa okkur og spyrja um leikinn,“ sagði Arnar.

„Það eru allir mjög spenntir að sjá Argentínumenn spila og vonandi okkur. Ég geri mér alveg grein fyrir því að aðdráttaraflið er frekar Argentínumenn og einn ákveðinn leikmaður,“ sagði Arnar.

„Þetta ætti að gefa mönnum innspýtingu og svo líka að þetta er síðasti leikurinn fyrir Þjóðadeildina í haust. Það er enginn annar leikur og við þurfum því að nýta þennan tíma vel og vandlega til að vera vel undirbúnir í haust,“ sagði Arnar.

Leikur Íslands og Argentínu hefst klukkan eitt í nótt og verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport.

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