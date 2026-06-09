Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik

Íranska knattspyrnusambandið hefur misst miðana sem sambandið fékk fyrir heimsmeistaramótið. Stuðningsmenn sem keyptu miða hjá sambandinu eru því miðalausir.
Þeir sem keyptu miða á leiki Íran hjá íranska knattspyrnusambandinu eru ekki lengur með miða á leikina. Margir aðdáendur sem voru búnir að kaupa miða hafa borgað fyrir flug og gistingu en miðunum var kippt frá íranska knattspyrnusambandinu. Verið er að tryggja að íranskir stuðningsmenn geti ekki mætt að styðja sitt lið á heimsmeistaramótinu samkvæmt íranska knattspyrnusambandinu.
Samkvæmt reglum FIFA eiga öll knattspyrnusambönd á HM að fá átta prósent af miðum til þess að dreifa til aðdáenda. Samkvæmt íranska knattspyrnusambandinu hafa þessir miðar verið teknir frá þeim aðeins dögum fyrir fyrsta leik íranska landsliðsins.
Þetta er ekki fyrsta áfall Íran fyrir heimsmeistaramótið en æfingabúðir liðsins áttu að vera í Arizona í Bandaríkjunum en liðið færði sig til Tijuana í Mexíkó. Vegabréfsáritunin sem írönsku leikmennirnir fengu til að keppa í Bandaríkjunum dugði einungis fyrir Íran til að fljúga til og frá leikjum sínum samdægurs. Þetta var gert þrátt fyrir að reglur Fifa segi að lið eigi að mæta degi fyrr á blaðamannafund fyrir leik.
Leikmenn Íran fengu vegabréfsáritunina sína síðasta föstudag en nokkrir starfsmenn liðsinsi hafa ekki ennþá fengið leyfi til að fara til Bandaríkjanna. Sem dæmi hefur formaður knattspyrnusambandsins, Mehdi Taj, ekki fengið leyfi til að fara til Bandaríkjanna.
Íran á að spila tvo leiki í riðlinum í Los Angeles og einn í Seattle. Fyrsti leikur Íran er gegn Nýja-Sjálandi eftir viku í Los Angeles.