Fótbolti

Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og for­eldrarnir vinna heima

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, með litla útgáfu af heimsbikarnum. Hún vill leysa mögulega umferðateppu með því að fólk haldi sig heima.
Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, með litla útgáfu af heimsbikarnum. Hún vill leysa mögulega umferðateppu með því að fólk haldi sig heima. Getty/Daniel Cardenas

Kennslu verður aflýst og fjarvinna verður tekin upp í Mexíkóborg vegna upphafs heimsmeistaramótsins en opnunarleikurinn á HM 2026 fer fram í borginni á fimmtudagskvöldið.

Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, gaf á þriðjudag út tilskipun þar sem alríkisstarfsmönnum í höfuðborginni er gert að vinna að heiman þann 11. júní og kennslu í skólum aflýst til að draga úr umferð á meðan opnunarviðburðir heimsmeistaramóts FIFA standa yfir.

Tilskipuninni er ætlað að bæta samgöngur í borginni og umferðaröryggi þar sem Mexíkóborg hýsir opnunarleik heimsmeistaramótsins milli heimamanna í Mexíkó og Suður-Afríku og tengda viðburði þann 11. júní.

Búist er við að opnunarviðburðirnir muni laða að fjölda gesta. Sjálfur leikurinn hefst klukkan 13.00 að staðartíma eða klukkan 19.00 að íslenskum tíma.

Alríkisstofnanir verða að koma á fót fjarvinnufyrirkomulagi fyrir starfsfólk sitt í Mexíkóborg, með undantekningum fyrir nauðsynlega þjónustu, þar á meðal heilbrigðisþjónustu, öryggisgæslu, mikilvæga innviði og starfsemi tengda heimsmeistaramótinu.

Samkvæmt tilskipuninni verður skólum lokað þennan dag, allt frá leikskólum til háskóla, bæði opinberum og einkareknum.

Ríkisstjórnin hvatti einnig einkafyrirtæki til að taka upp svipað fjarvinnufyrirkomulag.

Mexíkó HM 2026 í fótbolta

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