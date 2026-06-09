Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júní 2026 22:30 Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, með litla útgáfu af heimsbikarnum. Hún vill leysa mögulega umferðateppu með því að fólk haldi sig heima. Getty/Daniel Cardenas Kennslu verður aflýst og fjarvinna verður tekin upp í Mexíkóborg vegna upphafs heimsmeistaramótsins en opnunarleikurinn á HM 2026 fer fram í borginni á fimmtudagskvöldið. Claudia Sheinbaum, forseti Mexíkó, gaf á þriðjudag út tilskipun þar sem alríkisstarfsmönnum í höfuðborginni er gert að vinna að heiman þann 11. júní og kennslu í skólum aflýst til að draga úr umferð á meðan opnunarviðburðir heimsmeistaramóts FIFA standa yfir. Tilskipuninni er ætlað að bæta samgöngur í borginni og umferðaröryggi þar sem Mexíkóborg hýsir opnunarleik heimsmeistaramótsins milli heimamanna í Mexíkó og Suður-Afríku og tengda viðburði þann 11. júní. Búist er við að opnunarviðburðirnir muni laða að fjölda gesta. Sjálfur leikurinn hefst klukkan 13.00 að staðartíma eða klukkan 19.00 að íslenskum tíma. Alríkisstofnanir verða að koma á fót fjarvinnufyrirkomulagi fyrir starfsfólk sitt í Mexíkóborg, með undantekningum fyrir nauðsynlega þjónustu, þar á meðal heilbrigðisþjónustu, öryggisgæslu, mikilvæga innviði og starfsemi tengda heimsmeistaramótinu. Samkvæmt tilskipuninni verður skólum lokað þennan dag, allt frá leikskólum til háskóla, bæði opinberum og einkareknum. Ríkisstjórnin hvatti einnig einkafyrirtæki til að taka upp svipað fjarvinnufyrirkomulag. Mexíkó HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti Baulað á Trump í New York Körfubolti KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Íslenski boltinn Fleiri fréttir Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Sjá meira