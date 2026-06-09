Fótbolti

„Þær eru ekkert eðli­lega góðar“

Gunnar Egill Daníelsson skrifar
Ingibjörg Sigurðardóttir með boltann í leiknum í kvöld.
Ingibjörg Sigurðardóttir með boltann í leiknum í kvöld. Vísir/Anton

Ingibjörg Sigurðardóttir, miðvörður íslenska landsliðsins í fótbolta, viðurkenndi að leikurinn gegn Spáni í lokaumferð A3 riðils í undankeppni HM 2027 hafi verið afskaplega erfiður. Leiknum á Laugardalsvelli í kvöld lauk með 1-6 tapi.

„Þetta var mjög erfiður leikur. Mér fannst við einhvern veginn ekki ná að klukka þær, eiginlega allan leikinn. Við erum náttúrlega góðar í að vera árásargjarnar í einvígin en við komumst varla í þau. Þær eru ekkert eðlilega góðar.

Við verðum bara að sætta okkur við það að þær voru miklu betri en við og við hittum ekki heldur á góðan dag,“ sagði Ingibjörg í samtali við Vísi eftir leikinn.

Miklu erfiðara en gegn Englandi

Staðan var 0-3 í hálfleik þar sem Spánn skoraði í upphafi leiks og svo næstu tvö mörk seint í fyrri hálfleik.

„Það er náttúrlega erfitt að fá mark á okkur snemma og síðan er bara ógeðslega erfitt að spila á móti þeim. Bara ef maður ber það saman við England, það er miklu erfiðara að spila á móti þeim.

Þá er auðvitað erfitt að lenda 0-3 undir rétt fyrir hálfleik og reyna svo að peppa sig í gang. Mér fannst þær sem komu inn á gera gríðarlega vel, koma inn með mikla orku. Það kom auka orka í seinni hálfleik,“ sagði hún.

Þurfum að klára leikina í október

Þriðja sætið varð niðurstaðan hjá Íslandi í riðlinum og fer liðið í umspil í október og í seinni umferð umspilsins í lok nóvember og byrjun desember.

„Markmiðið var auðvitað þriðja sætið þannig að við erum ánægðar með það. Mér líst vel á þetta þó ég skilji ennþá voða lítið hvernig þetta verður. Mér finnst mjög erfitt að átta mig á því hvaða liði við erum að fara að mæta.

Mér heyrist að við séum að fara að mæta C-deildar liði í október og það eru leikir sem við þurfum að klára. Svo verða erfiðir leikir í nóvember þannig að þetta eru ótrúlega mikilvægir leikir.

Við höfum oft áður verið í þessari stöðu. Við höfum verið nálægt því að komast á HM og við þurfum bara að klára þetta núna,“ sagði Ingibjörg Sigurðardóttir að endingu í samtali við Vísi.

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