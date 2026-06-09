„Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Gunnar Egill Daníelsson skrifar 9. júní 2026 23:06 Ingibjörg Sigurðardóttir með boltann í leiknum í kvöld. Vísir/Anton Ingibjörg Sigurðardóttir, miðvörður íslenska landsliðsins í fótbolta, viðurkenndi að leikurinn gegn Spáni í lokaumferð A3 riðils í undankeppni HM 2027 hafi verið afskaplega erfiður. Leiknum á Laugardalsvelli í kvöld lauk með 1-6 tapi. „Þetta var mjög erfiður leikur. Mér fannst við einhvern veginn ekki ná að klukka þær, eiginlega allan leikinn. Við erum náttúrlega góðar í að vera árásargjarnar í einvígin en við komumst varla í þau. Þær eru ekkert eðlilega góðar.Við verðum bara að sætta okkur við það að þær voru miklu betri en við og við hittum ekki heldur á góðan dag,“ sagði Ingibjörg í samtali við Vísi eftir leikinn.Miklu erfiðara en gegn EnglandiStaðan var 0-3 í hálfleik þar sem Spánn skoraði í upphafi leiks og svo næstu tvö mörk seint í fyrri hálfleik.„Það er náttúrlega erfitt að fá mark á okkur snemma og síðan er bara ógeðslega erfitt að spila á móti þeim. Bara ef maður ber það saman við England, það er miklu erfiðara að spila á móti þeim.Þá er auðvitað erfitt að lenda 0-3 undir rétt fyrir hálfleik og reyna svo að peppa sig í gang. Mér fannst þær sem komu inn á gera gríðarlega vel, koma inn með mikla orku. Það kom auka orka í seinni hálfleik,“ sagði hún.Þurfum að klára leikina í októberÞriðja sætið varð niðurstaðan hjá Íslandi í riðlinum og fer liðið í umspil í október og í seinni umferð umspilsins í lok nóvember og byrjun desember.„Markmiðið var auðvitað þriðja sætið þannig að við erum ánægðar með það. Mér líst vel á þetta þó ég skilji ennþá voða lítið hvernig þetta verður. Mér finnst mjög erfitt að átta mig á því hvaða liði við erum að fara að mæta.Mér heyrist að við séum að fara að mæta C-deildar liði í október og það eru leikir sem við þurfum að klára. Svo verða erfiðir leikir í nóvember þannig að þetta eru ótrúlega mikilvægir leikir.Við höfum oft áður verið í þessari stöðu. Við höfum verið nálægt því að komast á HM og við þurfum bara að klára þetta núna,“ sagði Ingibjörg Sigurðardóttir að endingu í samtali við Vísi. HM 2027 í Brasilíu Landslið karla í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Fleiri fréttir „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Sjá meira