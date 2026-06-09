„Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Aron Guðmundsson skrifar 9. júní 2026 12:00 Lionel Messi, skærasta stjarna Argentínu og einn besti leikmaður allra tíma og Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins. Vísir/Samsett Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, segir mörg smáatriði fylgja því að greina besta landslið í heimi. Lið ríkjandi heimsmeistara Argentínu sem Ísland mætir í nótt. Leikur Argentínu og Íslands hefst klukkan eitt í nótt og er spilaður í Alabama í Bandaríkjunum. Leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. Um er að ræða síðasta leik heimsmeistaranna fyrir HM og mun besti knattspyrnumaður sögunnar, Lionel Messi, reyna að klekkja á strákunum okkar. Íslenska landsliðið hefur fengið afar áhugaverðar viðureignir í þessum landsliðsglugga. Liðið tapaði með minnsta mun gegn Japan í Tókýó á dögunum og gæti komandi áskorun gegn heimsmeisturunum ekki verið stærri. Arnar hefur haft gaman af því að greina lið heimsmeistaranna og leikmenn þeirra. „Það eru mörg smáatriði sem fylgja því að vera besta lið í heimi,“ segir Arnar í samtali við Val Pál Eiríksson, íþróttafréttamann Sýnar. „Maður sér það svo greinilega þegar að maður fer yfir helstu aðalsmerki þessara liða ekki bara hversu góðir leikmennirnir eru heldur einnig hversu mikil sál og samheldni eru í þessum liðum. Það eru engar tilviljanir í lífinu, sérstaklega ekki í íþróttum. Argentínumenn, Frakkar og þessar þjóðir eru fremstar í okkar íþrótt.“ Leikurinn mikilvægur í vegferð íslenska landsliðsins sem spilar ekki á HM en er með augun á næsta Evrópumóti árið 2028. „Það eru svo margir leikmenn og stuðningsmenn sem horfa til ársins 2028 en við megum ekki gleyma því að njóta ferðalagsins þangað til. Það eru hörku leikir framundan. Nýta þessa leiki til að læra þessi smáatriði sem til þarf að ná árangri. Komast það langt og eiga það skilið að komast í lokakeppni á stórmóti.“ Það klikkaði í síðustu undankeppni. „Þegar að við förum yfir þá keppni áttum við ekki skilið að komast áfram, það voru of mörg smáatriði sem fóru úrskeiðis. Heildarmyndin og bragurinn er góður. Við erum mjög samkeppnishæfir sem er mjög ánægjulegt á móti sterkum liðum. Við spilum eintóma sterka útileiki og erum að gera okkur vel gildandi. Höldum því áfram og reynum að laga aðeins hausinn á okkur.“ Landslið karla í fótbolta HM 2026 í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Baulað á Trump í New York Körfubolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Fótbolti „Hlakka mikið til að ná fleiri áföngum fyrir Ísland“ Golf Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Íslenski boltinn KR blæs í herlúðra: Sara Rún og Emma Sóldís í Vesturbæinn Körfubolti Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Fótbolti Fleiri fréttir „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða Sjá meira