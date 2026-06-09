Fótbolti

„Engar til­viljanir í lífinu og sér­stak­lega ekki í í­þróttum“

Aron Guðmundsson skrifar
Lionel Messi, skærasta stjarna Argentínu og einn besti leikmaður allra tíma og Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins.
Lionel Messi, skærasta stjarna Argentínu og einn besti leikmaður allra tíma og Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari íslenska karlalandsliðsins. Vísir/Samsett

Arnar Gunnlaugsson, landsliðsþjálfari Íslands, segir mörg smáatriði fylgja því að greina besta landslið í heimi. Lið ríkjandi heimsmeistara Argentínu sem Ísland mætir í nótt. 

Leikur Argentínu og Íslands hefst klukkan eitt í nótt og er spilaður í Alabama í Bandaríkjunum. Leikurinn verður sýndur í beinni útsendingu á Sýn Sport. 

Um er að ræða síðasta leik heimsmeistaranna fyrir HM og mun besti knattspyrnumaður sögunnar, Lionel Messi, reyna að klekkja á strákunum okkar. 

Íslenska landsliðið hefur fengið afar áhugaverðar viðureignir í þessum landsliðsglugga. Liðið tapaði með minnsta mun gegn Japan í Tókýó á dögunum og gæti komandi áskorun gegn heimsmeisturunum ekki verið stærri. 

Arnar hefur haft gaman af því að greina lið heimsmeistaranna og leikmenn þeirra.

„Það eru mörg smáatriði sem fylgja því að vera besta lið í heimi,“ segir Arnar í samtali við Val Pál Eiríksson, íþróttafréttamann Sýnar. „Maður sér það svo greinilega þegar að maður fer yfir helstu aðalsmerki þessara liða ekki bara hversu góðir leikmennirnir eru heldur einnig hversu mikil sál og samheldni eru í þessum liðum. Það eru engar tilviljanir í lífinu, sérstaklega ekki í íþróttum. Argentínumenn, Frakkar og þessar þjóðir eru fremstar í okkar íþrótt.“

Leikurinn mikilvægur í vegferð íslenska landsliðsins sem spilar ekki á HM en er með augun á næsta Evrópumóti árið 2028.

„Það eru svo margir leikmenn og stuðningsmenn sem horfa til ársins 2028 en við megum ekki gleyma því að njóta ferðalagsins þangað til. Það eru hörku leikir framundan. Nýta þessa leiki til að læra þessi smáatriði sem til þarf að ná árangri. Komast það langt og eiga það skilið að komast í lokakeppni á stórmóti.“

Það klikkaði í síðustu undankeppni. 

„Þegar að við förum yfir þá keppni áttum við ekki skilið að komast áfram, það voru of mörg smáatriði sem fóru úrskeiðis. Heildarmyndin og bragurinn er góður. Við erum mjög samkeppnishæfir sem er mjög ánægjulegt á móti sterkum liðum. Við spilum eintóma sterka útileiki og erum að gera okkur vel gildandi. Höldum því áfram og reynum að laga aðeins hausinn á okkur.“

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