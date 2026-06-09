Fótbolti

Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Ís­lands og Argentínu

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Það var allt á floti á leikvanginum fjórum klukkutímum fyrir leik.
Það var allt á floti á leikvanginum fjórum klukkutímum fyrir leik. @soyfedemartinez

Ísland mætir Argentínu í vináttulandsleik í kvöld í Auburn í Alabama-fylki en það hefur rignt mikið á svæðinu í dag.

Þrumuveður hefur gengið yfir borgina og Jordan–Hare Stadium leikvangurinn var hreinlega á floti aðeins fjórum klukkutímum fyrir leikinn.

Þetta er síðasti leikur Argentínumanna áður en titilvörn þeirra hefst á HM og það er búist við því að Lionel Messi spili sinn fyrsta leik eftir meiðslin.

Eins og sjá má hér fyrir neðan þá var allt á floti á leikvanginum sem og í stúkunni.

Nýjustu fréttir eru að völlurinn hafi drenað vel og að leikurinn fari fram.

Leikurinn á að hefjast klukkan eitt að íslenskum tíma og verður sýndur beint á Sýn Sport.

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