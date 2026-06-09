Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 9. júní 2026 22:57 Það var allt á floti á leikvanginum fjórum klukkutímum fyrir leik. @soyfedemartinez Ísland mætir Argentínu í vináttulandsleik í kvöld í Auburn í Alabama-fylki en það hefur rignt mikið á svæðinu í dag. Þrumuveður hefur gengið yfir borgina og Jordan–Hare Stadium leikvangurinn var hreinlega á floti aðeins fjórum klukkutímum fyrir leikinn. Þetta er síðasti leikur Argentínumanna áður en titilvörn þeirra hefst á HM og það er búist við því að Lionel Messi spili sinn fyrsta leik eftir meiðslin. Eins og sjá má hér fyrir neðan þá var allt á floti á leikvanginum sem og í stúkunni. Nýjustu fréttir eru að völlurinn hafi drenað vel og að leikurinn fari fram. Leikurinn á að hefjast klukkan eitt að íslenskum tíma og verður sýndur beint á Sýn Sport. 🚨 Así está AHORA el Jordan-Hare Stadium, en Alabama, donde jugará Argentina frente a Islandia en unas horas. Diluvio total. ¿Se suspenderá?📹 @GustavoYarroch pic.twitter.com/tCvOHQhEpM— Federico Martinez (@soyfedemartinez) June 9, 2026 Lluvia torrencial en Auburn, Alabama. A menos de cuatro horas de que se juegue Argentina - Islandia. pic.twitter.com/7kuaXEo1vg— Gastón Edul (@gastonedul) June 9, 2026 HM 2026 í fótbolta Landslið karla í fótbolta Mest lesið Gunnlaugur Árni fyrstur karla til að tryggja sig inn á U.S. Open Golf Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Fótbolti Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Fótbolti Þrefaldur NBA-meistari með Jordan látinn Körfubolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Fótbolti Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Íslenski boltinn Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ Fótbolti Fleiri fréttir „Þær eru ekkert eðlilega góðar“ Völlurinn og stúkan á floti stuttu fyrir leik Íslands og Argentínu Glódís Perla: Líður eins og þær séu 14 á móti 11 „Þær eru drullugóðar í fótbolta“ Krakkarnir fá frí í skólum vegna HM og foreldrarnir vinna heima Myndasyrpa: Sýndu af hverju þær eru bestar í heimi Mæta Argentínu í nótt: „Þetta er svona Bucket-list leikur Benfica staðfestir að Mourinho taki við Real Madrid „Þessi leikur er gleymdur og grafinn“ Einkunnir íslensku stelpnanna: Linda kom með smá líf í seinni Uppgjörið: Ísland - Spánn 1-6 | Heimsmeistararnir léku sér í Laugardalnum Rio Ngumoha á heimleið þrátt fyrir flotta frammistöðu Stelpurnar hennar Betu unnu stórt en ekki nógu stórt Atlético hafnaði risatilboði Real Madrid Tvær koma inn fyrir leikinn á móti heimsmeisturunum Yfirheyrður í ellefu tíma: „Ég er með réttu skjölin og vegabréfsáritun“ „Þær eru velkomnar á Laugardalsvöll“ Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins „Það væri ógeðslega gaman að ná að vinna Spánverjana“ „Engar tilviljanir í lífinu og sérstaklega ekki í íþróttum“ Með áhyggjur af að mæta Íslandi en Messi mun spila Miðar teknir af Íran dögum fyrir fyrsta leik Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ HM-minning: Eina tap Þjóðverja var á móti Þjóðverjum Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Dumfries skrifar undir hjá Real Madrid Bjargráður bjargaði báðum: „Í mínu tilfelli var þetta ekki þess virði“ Ísland mætir heimsmeisturum með nokkurra klukkutíma millibili Eins og að fá spark frá hesti beint í brjóstkassann Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Sjá meira