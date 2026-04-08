Talsmaður þýsku ríkisstjórnarinnar segir varaforseta Bandaríkjanna að líta í eigin barm eftir að sá síðarnefndi sakaði Evrópusambandið um að reyna að hlutast til í þingkosningum í Ungverjalandi. Varaforsetinn heimsótti Orbán innan við viku fyrir kosningarnar.
J.D. Vance, varaforseti Bandaríkjanna, fullyrti að „skriffinnar“ í Brussel hefðu gert allt sem í þeirra valdi stæði til þess að halda ungversku þjóðinni niðri vegna óbeitar þeirra á Orbán. Þetta væri eitt versta dæmi um erlend afskipti af kosningum sem honum væri kunnugt um.
Þetta sagði bandaríski varaforsetinn við hlið Orbán í Búdapest í gær, innan við viku áður en Ungverjar kjósa sér nýtt þing í kosningum þar sem tvísýnt er að Orbán haldi velli.
Talsmaður þýsku ríkisstjórnarinnar gagnrýndi tvískinnung Vance í dag um leið og hann hafnaði ásökunum hans um meint afskipti evrópskra leiðtoga af ungversku kosningunum.
„Mig langar til þess að benda á, fyrst að Vance kvartar undan meintum afskiptum ESB af kosningum, að bandaríski varaforsetinn var í Ungverjalandi aðeins örfáum dögum fyrir kosningar. Sú staðreynd talar fyrir sig um það hver er að reyna að hafa áhrif,“ sagði Sebastian Hille við fréttamenn í dag, að því er kemur fram í evrópska blaðinu Politico.
Ungverska stjórnarandstaðan, sem eygir möguleikann á að velta Orbán úr sessi, var heldur ekki ánægð með íthlutun Bandaríkjastjórnar í kosningabaráttuna.
„Ekkert erlent ríki má hafa áhrif á ungversku kosningarnar. Þetta er okkar land. Saga Ungverjalands er ekki skrifuð í Washington, Moskvu eða Brussel, hún er skrifuð á strætum og torgum Ungverjalands,“ skrifaði Peter Magyar, leiðtogi stjórnarandstöðunnar á samfélagsmiðla.