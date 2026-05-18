„Ökufanturinn“ piltur undir tví­tugu

Árni Sæberg skrifar
Bíll ökumannsins hafnaði á trjám við aðrein á Reykjanesbraut þar sem hún mætir Breiðholtsbraut.

Ökumaðurinn sem lögregla eltist við á ofsahraða á Reykjanesbraut í gærkvöldi er piltur undir tvítugu.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu vegna málsins frá Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. 

Þar segir að þrír hafi verið fluttir á Landspítalann eftir að eftirför lauk á frárein frá Reykjanesbraut að Breiðholtsbraut í Reykjavík á ellefta tímanum í gærkvöldi. Lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu hafi borist tilkynning um málið skömmu fyrir klukkan tíu, en þá hafi bifreið verið ekið á ofsahraða frá Suðurnesjum og eftir Reykjanesbraut áleiðis að Hafnarfirði. 

Þar hafi eftirför embættisins hafist, en fyrrnefndri bifreið hafi verið ekið eftir Reykjanesbraut um Hafnarfjörð, Garðabæ, Kópavog og Reykjavík, en hafi eftirförinni lokið þegar „ökufanturinn“ ók aftan á aðra bifreið. Við áreksturinn hafi báðar bifreiðarnar hafnað utan vegar. Tveir hafi verið í bifreiðinni, sem ekið var á og báðir hafi verið fluttir á slysadeild, en ekki sé talið að meiðsli þeirra séu alvarleg. 

Lögreglan á eftir bílnum á Reykjanesbrautinni í gærkvöldi.

„Ökufanturinn, piltur undir tvítugu, var handtekinn á vettvangi og í framhaldinu fluttur á Landspítalann til aðhlynningar. Ekki þarf að fara mörgum orðum um alvarleikann að aka með þessum hætti, en ljóst er að ökufanturinn stofnaði lífi og heilsu annarra vegfaranda í mikla hættu með aksturslagi sínu. Í Hafnarfirði ók hann jafnframt stuttlega inn í Áslandshverfið á meðan eftirförinni stóð. Lögreglumenn settu út tvær naglamottur, aðra í Hafnarfirði og hina í Garðabæ, þegar reynt var að stöðva ökufantinn.“

