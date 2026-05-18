Rútubílstjóri sem varð vitni að ofsaakstri á Reykjanesbraut í gærkvöldi segir bílinn hafa verið á svakalegri ferð. Sá hann þegar lögregla hóf eftirför en henni lauk við Breiðholtsbraut með árekstri þar sem tveir bílar enduðu utan vegar.
Gísli Reynisson rútubílstjóri var á leið til Keflavíkur eftir Reykjanesbrautinni í gærkvöldi. Lögreglan var stopp við hraðamælingar rétt fyrir neðan Grindavíkurafleggjara, á stað þar sem þekkt er að lögreglan grípi ökumenn sem aka of hratt.
„Þegar ég nálgast lögregluna þá sé ég uppi í brekkunni fyrir ofan að það kemur bíll á alveg svakalegri siglingu niður Stapann,“ segir Gísli í samtali við fréttastofu.
„Það eru tveir bílar fyrir framan hann, einn á hægri akrein og einn á vinstri og þessi vinstra megin er að taka fram úr hinum. Nema þessi bíll hann tekur fram úr báðum, fer hægra megin við annan bílinn og keyrir út fyrir veginn,“ segir Gísli.
Þegar Gísli kom að staðnum þar sem lögreglan er keyrir bíllinn framhjá og lögreglan hefur eftirförina.
„Mig grunar að hraðinn hafi ekki verið undir 160. Hann sló ekkert af, hann keyrði bara,“ segir Gísli en Bjarney Annelsdóttir yfirlögregluþjónn hjá Lögreglunni á Suðurnesjum telur bílinn hafa verið á yfir 190 kílómetra hraða þegar lögregla hóf eftirför.
Gísli gat fylgst með eftirförinni í speglinum.
„Lögreglan brunaði af stað og elti og ég fylgdist með henni í spelginum. Miðað við það sem ég sá í spelginum þá náði lögreglan honum ekki, hefur örugglega gert það þegar hún var komin lengra inn á Reykjanesbrautina. En ferðin á þessum bíl var alveg svakaleg,“ bætir Gísli við.
Gísli telur hins vegar ekki hafa verið mikla hættu á ferð.
„Það var sem betur fer ekki mikil umferð á Reykjanesbrautinni þannig að hann hafði allan veginn fyrir sig þessi gaur. Það var ekki mikil hætta þannig séð en hann keyrði alveg svakalega hratt.“
Bjarney Annelsdóttir, yfirlögregluþjónn, segir lögreglu hafa misst sjónar af bílnum við Hafnarfjörð.
„Samkvæmt upplýsingum í okkar máli hér á Suðurnesjum þá fer hann bæði inn í Hafnarfjörðinn, í Ásland og Garðabæ og inn í Kópavog, Breiðholtsbrautina þar sem árekstur verður,“ segir Bjarney í samtali við fréttastofu. Hún segir ökumanninn ekki grunaðan um að hafa ekið undir áhrifum.
Myndband af eftirförinni má sjá hér fyrir neðan þar sem bílinn er við Ásland í Hafnarfirði.