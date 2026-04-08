Bauð Pútín að vera „músin“ hans Kjartan Kjartansson skrifar 8. apríl 2026 10:10 „Músin“ Viktor Orbán (t.v.) með „ljóninu“ Vladímír Pútín þegar þeir hittust í Moskvu í fyrra. Orbán bauð Pútín þjónustu sína í símtali í október. Vísir/EPA Viktor Orbán, forsætisráðherra Ungverjalands, bauð Vladímír Pútín Rússlandsforseta alla þá aðstoð sem hann gæti veitt honum í haust. Ungverski leiðtoginn, sem hefur komið í veg fyrir lánveitingar ESB til Úkraínu, sagðist geta verið músin sem hjálpaði ljóninu Pútín. Ummæli lét Orbán falla í símtali við Pútín í október samkvæmt eftirriti ungverska þingsins á því sem Bloomberg-fréttastofan komst yfir. „Vinskapur okkar náði slíkum hæðum í gær að ég get hjálpað á hvaða hátt sem er. Ég er til þjónustu reiðubúinn í hverju því sem ég get hjálpað með,“ sagði Orbán við Pútín. Vítnaði Orbán til dæmisögu Esóps um mús sem kemur ljóni til bjargar eftir að það þyrmir lífi músarinnar. Pútín er sagður hafa hlegið við. Rússneski forsetinn er á móti sagður hafa lofað „sjálfstæði og sveigjanleika“ afstöðu Orbáns gagnvart hernaði hans í Úkraínu. „Það er óskiljanlegt fyrir okkur að svo yfirveguð afstað sem fer milliveginn skuli aðeins uppskera gagnrök,“ sagði Pútín samkvæmt eftirritinu. Hert afstaða í harðri kosningabaráttu heima fyrir Orbán hefur verið helsti bandamaður Pútíns í Evrópu, sérstaklega eftir að allsherjarinnrás Rússa í Úkraínu hófst í febrúar árið 2022. Ungverski forsætisráðherrann kom nýlega í veg fyrir að Evrópusambandið veitti Úkraínumönnum. Aðrir evrópskir leiðtogar tortryggja fyrir vikið ungverska ráðamenn og hafa takmarkað þær upplýsingar sem þeir deila með þeim um málefni Úkraínu sérstaklega. Utanríkisráðherra Ungverjalands viðurkenndi nýverið að hann færi strax með það sem færi fram á lokuðum leiðtogafundum á vegum Evrópusambandsins beint í rússneskan starfsbróður hans. Afstaða Orbán til Úkraínu hefur aðeins forherst í harðri kosningabaráttu sem hann háir nú heima fyrir. Ungverska stjórnarandstaðan eygir langþráðan sigur á Fidesz-flokki Orbán þó að sitjandi forsætisráðherrann gæti enn snúið taflinu við, ekki síst þar sem hann nýtur góðs af kjördæmaskipan sem hann hannaði sjálfur. Í kosningabaráttunni hefur Orbán meðal annars lýst Úkraínu sem óvinaríki Ungverjalands. Hann lét fyrir páska skrúfa fyrir helstu gasleiðsluna til Úkraínu vegna óánægju sinnar með að rússnesk olíuleiðsla sem liggur í gegnum Úkraínu sem varð fyrir skemmdum í stríðsátökunum hafi ekki verið lagfærð ennþá. Bandaríkjastjórn rær nú að því öllum árum að hjálpa Orbán að ná endurkjöri. Margir bandarískir repúblikanar hafa á undanförnum árum litið til Orbán og valdboðshyggju hans sem pólitískrar fyrirmyndar. Orbán hefur sjálfur lýst eigin stjórnarfari sem „ófrjálslyndu lýðræði“. Orbán hefur beitt sér gegn félagasamtök, helstu fjölmiðlar landsins eru í eigu pólitískra bandamanna og hann hefur grafið undan sjálfstæði dómstóla. Sambærileg þróun hefur átt sér stað í Bandaríkjunum frá því að Donald Trump tók aftur við völdum í byrjun síðasta árs. Innlent Engin vettlingatök hjá Röggu þegar Mummi sökk í jökulvatn Innlent Braut rúðu eftir að hafa verið synjað um starf Innlent Meirihluti þeirra sem taka afstöðu andvíg aðild að ESB Innlent Vance sakar ESB um kosningaafskipti á kosningafundi með Orbán Erlent Næturlokunin komi sér afar illa fyrir fjölda íbúa Innlent Vitað um tíu dauðsföll af völdum eldinga hér á landi Innlent Bein útsending: Artemis II á leiðinni heim Erlent Hegðun Trumps vonbrigði Innlent Fleiri fréttir Bauð Pútín að vera „músin“ hans Almenn ánægja með vopnahléið og vonir um endalok átaka Bein útsending: Artemis II á leiðinni heim Vance sakar ESB um kosningaafskipti á kosningafundi með Orbán Bandaríkin og Íran komist að samkomulagi um vopnahlé Hótar að útrýma írönsku þjóðinni Leikskólabarn lést eftir að það var kramið í koju Hvað er „sveitó“?: Spænskir stjórnmálaleiðtogar deila um Guernica Artemis II er á heimleið JD Vance heimsækir Orban fyrir kosningarnar um helgina Íranska þjóðin vöruð við því að nota lestar landsins í dag Íranska þjóðin fagni sprengjuregni Tillögum að vopnahléssamkomulagi komið til stríðandi fylkinga Tveir létust í snjóflóði í Hemsedal Fjær að heiman en nokkur maður frá upphafi Orbán sakaður um sprengjutilræði Yfirmaður leyniþjónustunnar felldur Féll fyrir borð í Norðursjó í ofsaveðri Flugliðinn nú „alvarlega særður“ Kanna skothvelli við Hvíta húsið Upplausn í Borgaraflokknum og formaðurinn sakaður um alræði „Opnið djöfulsins sundið, sjúku fantarnir ykkar“ Sautján ára drengur lést í snjóflóði Flugliðanum bjargað eftir hættulega björgunaraðgerð Karlmenn þurfa leyfi til að ferðast lengur en í þrjá mánuði „48 klukkustundir þar til allt fer til fjandans“ Mafíuforingi á flótta handtekinn í lúxusvillu á Amalfi-strönd Ekki þeir einu sem leita flugmannsins Ekki vopnahlé um páskana heldur regn sjálfsprengidróna Loksins sinni einhver í Westminster vinnunni sinni Sjá meira