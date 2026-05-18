Missti af tíma hjá lækni vegna umferðarteppu

Guðmundur Oddgeirsson vegfarandi segist nú hafa verið fastur í bílalest á Þjóðvegi 1 í 45 mínútur. Hann er búinn að missa af tíma hjá lækni en hann er að koma í borgina frá Þorlákshöfn. Hann er ósáttur.
„Af hverju setja þeir ekki upp skilti? Og vara mann við? Ég hefði getað farið Suðurströndina. Þetta eru fáránleg vinnubrögð,“ segir Guðmundur í stuttu samtali við Vísi.
Guðmundur segist hafa hringt í Vegagerðina og þar séu svörin þau að upplýsingar um þessar malbikunarframkvæmdir, sem eru við Hólmsá þar sem keyrt er inn að fangelsinu á Hólmsheiði. Vegagerðin segi þeir honum að upplýsingar sé að finna á umferdin.is, ekki á vegagerdin.is. Og þar má finna þessa tilkynningu:
„Þangað fer maður nú ekki daglega. Ég er nú loks að komast yfir brúna en ég hef nú verið 45 mínútur frá Sandskeiði, en þar kom ég inn í röðin fyrir neðan Lækjarbotna.“
Guðmundur er svekktur, hægara er sagt en gert að fá tíma hjá lækni á þessum síðustu og verstu. Hann gerir ráð fyrir því að hann verði rukkaður um tímann því það þurfi að afbóka sig með sólarhrings fyrirvara.
„Það er miklu betra að gera þetta á nóttunni eins og hann Árni Gunnarsson benti á í samtali við Vísi. Það eru trukkar í röðum á eftir mér.“