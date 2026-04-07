Fimm ensk lið í Meistara­deildinni á næsta ári

Valur Páll Eiríksson skrifar
Liverpool vonast til að komast í Meistaradeild Evrópu og er sem stendur í fimmta sætinu. Getty/Carl Recine

Sigur Arsenal á Sporting Lissabon í kvöld tryggði það að fimm efstu lið ensku úrvalsdeildarinnar spila í Meistaradeild Evrópu að ári.

UEFA veitir tveimur deildum á ári hverju auka sæti í Meistaradeild Evrópu eftir fjölgun liða í keppninni við breytingu á uppsetningu hennar, þar sem deildarfyrirkomulag kom í stað riðlakeppnar.

Sex ensk lið voru í Meistaradeildinni í ár þökk sé sigri Tottenham í Evrópudeildinni síðasta vor og bættust þar við þau fimm lið sem fengu sæti í gegnum ensku deildarkeppnina.

Árangur enskra liða í Evrópukeppnum í ár þýðir að enska úrvalsdeildin fær aftur auka sæti fyrir næstu leiktíð. Sigur Arsenal í Lissabon í kvöld tryggði það endanlega.

Hörð barátta er um Meistaradeildarsætin en Liverpool situr sem stendur í fimmta sæti með 49 stig, stigi á undan Chelsea í sjötta sæti og þá eru Brentford og Everton þar fyrir neðan með 46 stig.

