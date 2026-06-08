Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók einstakling í nótt í tengslum við líkamsárás, þjófnað og brot á lögum um útlendinga. Viðkomandi hrækti í andlitið á starfsmanni skemmtistaðar og einnig í andlit lögreglumanns við handtöku. Á lögreglustöð kom í ljós að hann var eftirlýstur.
Frá þessu er greint í yfirliti lögreglu yfir verkefni næturinnar.
Lögregla var einnig kölluð á vettvang vegna þjófnaðar í verslun, þar sem tveir voru að verki. Annar reyndist eftirlýstur. Þá var hún tvívegis kölluð út vegna einstaklinga sem voru til ama á skyndibitastað en það fylgir ekki sögunni hvort um var að ræða sama staðinn í bæði skiptin.
Nokkuð var um verkefni í umferðinni og voru ökumenn sektaðir fyrir of hraðan akstur, akstur undir áhrifum, akstur gegn rauðu ljósi og þá var einn kærður fyrir að hafa filmur í fremri hliðarrúðum.
Einn var fluttur á slysadeild eftir að hafa ekið á ljósastaur og þá var annar fluttur til aðhlynningar eftir umferðarslys þar sem tvær bifreiðar virðast hafa lent saman. Hvorug bifreið var ökuhæf eftir atvikið.
Lögreglu barst einnig tilkynning um að einstaklingur hefði dottið á rafhlaupahjóli og slasast. Sá reyndist undir áhrifum áfengis.