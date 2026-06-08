Mánaðarlega kvarta fjölmargir yfir því að fá tvær kröfur í heimabankann vegna kílómetragjaldsins. Yfirmaður þjónustulausna hjá Skattinum segir að langflestum tilvikum sé ekki verið að tvírukka fólk.
Í Facebook-hópnum Kílómetragjaldið birtust fjölmargar færslur um mánaðamótin þar sem fólk kvartaði yfir því að fá tvær kröfur, með sitt hvorri upphæðinni, vegna kílómetragjaldsins.
Ævar Ísberg, yfirmaður þjónustulausna hjá Skattinum, segir þetta vandamál koma einna helst upp hjá fólki sem skráir reglulega inn kílómetrastöðuna á Ísland.is.
„Kerfið virkar þannig að í hverjum mánuði færðu svokallaða bráðabirgðagreiðslu sem er svona hálfgerð fyrirframgreiðsla. Þú greiðir hana í upphafi mánaðar fyrir næstliðinn mánuð. Þegar þú svo skráir næst akstursstöðu ökutækisins eru þau tímabil þar sem ekki hefur farið fram endanleg álagning og uppgjör gerð upp. Þannig ef að þú skráir akstursstöðuna í hverjum mánuði færðu alltaf þessa bráðabirgðagreiðslu fyrir næstliðinn mánuð og uppgjör fyrir mánuðinn þar á undan,“ segir Ævar.
Skrái fólk ekki í hverjum mánuði greiðir það sömu upphæð mánaðarlega og svo er allt gert upp þegar staðan er loks skráð, sem gæti verið ári seinna.
„Miðað við að við erum að leggja á þrjú hundruð þúsund ökutæki í hverjum mánuði er þetta ekki stór hluti í hverjum mánuði sem kvartar og bendir á einhverjar skekkjur. En ef það gerist leysum við úr því. Yfirleitt er lausnin að skrá stöðuna aftur,“ segir Ævar.
Myndir þú segja að frá ykkar bæjardyrum séð hafi innleiðing kílómetragjaldsins gengið ágætlega?
„Já, já. Ég held við verðum að segja það. Þetta er stórt og flókið verkefni sem teygir anga sína til fleiri en einnar stofnunar. Miðað við það hefur þetta gengið nokkuð vel þó að vissulega hafi komið upp nokkrir hnökrar sem við höfum verið að leysa úr og erum að leysa úr.“