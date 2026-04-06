Leikmenn Hauka fastir í bænum og þjálfararnir á bekkinn Valur Páll Eiríksson skrifar 6. apríl 2026 12:53 Guðjón Pétur Lýðsson verður á leikmannaskýrslu ásamt aðstoðarþjálfaranum Óskari Erni Haukssyni þar sem tveimur leikmönnum liðsins var snúið við í Mosfellsbæ vegna lokunar á Kjalarnesi. Mynd/Vísir/Haukar Þjálfararnir Guðjón Pétur Lýðsson og Óskar Örn Hauksson eru á varamannabekk Hauka gegn ÍA í Mjólkurbikar karla í dag þar sem tveimur leikmönnum liðsins var snúið við í Mosfellsbæ vegna færðar. Stjórnarmaður hjá félaginu harmar að stuðningsmenn geti ekki séð leikinn. Austanstormur gengur yfir landið og um tíma var öllum vegum inn og út af höfuðborgarsvæðinu lokað sökum þess. Tveir leikmenn Hauka, þeir Óliver Þorkelsson og Haukur Darri Pálsson, þurfa að horfa á leikinn heima í sófa þar sem þeim var ekki hleypt upp á Skaga. „Við misstum tvo í Mosó sem komust ekki og við settum í staðinn þjálfarana á bekkinn. Mér skilst að núna sé reyndar búið að opna aftur en þá er leikskýrslan lokuð þannig að því fær líklega ekki breytt," segir Jón Erlendsson, formaður meistaraflokksráðs hjá Haukum, í samtali við Vísi. Jón var nokkuð brattur þrátt fyrir áskorun dagsins. Haukar hafi vissulega getað lagt fyrr af stað og komið í gær en því hefði fylgt drjúgur kostnaður við gistingu og fleira. Lögreglan lagði til fyrirmæli að fólk væri ekki á ferðinni í veðrinu en þrátt fyrir það var leik dagsins í Akraneshöllinni ekki hnikað. Formaður meistaraflokksráðs hjá Haukum segir að færsla á leiktíma hafi verið til skoðunar en verst sé að stuðningsfólk fái ekki að sjá leikinn. „Við spurðum að þessari spurningu í gær hvort staðan yrði ekki endurmetin í morgun en það hefur síðan ekkert gerst. En maður veltir því fyrir sér hvers vegna við erum að spila fótboltaleikina," segir Jón. Hann vísar þar til stuðningsmanna Hauka sem komast ekki á leikinn. „Maður veltir þessari spurningu upp og við munum örugglega spyrja KSÍ út í það frekar, hvenær er sniðugt að fresta og hvenær ekki. Ég skil alveg að þeir voru undir pressu að halda þessa leiki, að seinka ekki öllu og lenda í vandræðum þar sem Bestu deildarliðin byrja næstu helgi," „Það eru fullt af áskorunum þarna. En þessir leikir eru spilaðir út af stuðningsmönnunum en engum öðrum held ég. Ég hefði haldið að það væri hugmyndin í fótbolta og íþróttum almennt," segir Jón. Það fer þá fram leikur í húsnæði Hauka þar sem Grindavík og Keflavík munu spila þar bikarleik í dag. Reykjanesbrautin er opin sem stendur en var lokuð lengi vel í morgun. „Við erum í sömu stöðu hérna á Ásvöllum þar sem við erum að hýsa leik Grindavíkur og Keflavíkur. Ég veit ekki hvort neinir áhorfendur komi á þann leik ef allir leikmenn hafa yfirhöfuð komist Reykjanesbrautina," segir Jón. Leikur ÍA og Hauka hefst klukkan 13:00 í dag, sem og leikur Grindavíkur við Keflavík. ÍA TV sýnir leikinn í Akraneshöllinni og hann má sjá í spilaranum að ofan.