Markvörður í slagsmálum rétt fyrir vítaspyrnukeppni Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 23:30 Robin Visser, markvörður Delfstrahuizen, blandaði sér í slagsmálin og var svo hetjan í vítakeppninni. @rtvdrenthesport Það urðu mikil læti á spennuþrungnu augnabliki í mikilvægum leik í hollenska fótboltanum um helgina. Delfstrahuizen komst upp í C-deild eftir sigur í vítaspyrnukeppni en leikurinn hefði kannski ekki komist mikið í fréttirnar nema fyrir þær sakir að skömmu fyrir vítaspyrnukeppnina urðu slagsmál á milli stuðningsmanna félaganna. Delfstrahuizen mætti þarna CEC frá Emmer-Compascuum en Delfstrahuizen er lítill bær á Fríslandi. Slagsmálin milli stuðningsmannanna brutust út rétt fyrir úrslitavítaspyrnukeppnina sem átti að skera úr um sigurvegara. Eftir 120 mínútna venjulegan leiktíma og framlengingu var staðan í leiknum 2-2. Í átökunum reyndi Robin Visser, markvörður Delfstrahuizen, að grípa inn í að sögn þjálfarans Pope Leffring með því að halda aftur af slagsmálahundi frá Drenthe. Eftir að tókst að róa menn aðeins niður tók við vítaspyrnukeppnin. Umræddur markvörður var þar hetjan. Visser varði aðra vítaspyrnuna með glæsibrag og eftir annað klúður hjá CEC skoraði fyrirliðinn og reynsluboltinn Evert de Jong úr úrslitavítinu. Delfstrahuizen hafði komist í 2-0 í leiknum en misst leikinn aftur niður í jafntefli. Pope Leffring, þjálfari Delfstrahuizen, var kátur með að markmiðið náðist. „Í fyrra féllum við næstum því og nú förum við upp í þriðju deild. Ef þú missir niður 2-0 forystu taparðu yfirleitt, en strákarnir sýndu karakter. Algjörlega frábært,“ sagði Leffring. Hér fyrir neðan má sjá myndband af slagsmálunum og þar má sjá markvörðinn blanda sér inn í málin til að reyna að stöðva æsta stuðningsmenn. View this post on Instagram A post shared by RTV Drenthe Sport (@rtvdrenthesport) Hollenski boltinn Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fótbolti Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Ekkert teiti því Trump mætir á völlinn Körfubolti Fleiri fréttir Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Sjá meira