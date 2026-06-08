Fótbolti

Mark­vörður í slags­málum rétt fyrir víta­spyrnu­keppni

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Robin Visser, markvörður Delfstrahuizen, blandaði sér í slagsmálin og var svo hetjan í vítakeppninni.
Robin Visser, markvörður Delfstrahuizen, blandaði sér í slagsmálin og var svo hetjan í vítakeppninni. @rtvdrenthesport

Það urðu mikil læti á spennuþrungnu augnabliki í mikilvægum leik í hollenska fótboltanum um helgina.

Delfstrahuizen komst upp í C-deild eftir sigur í vítaspyrnukeppni en leikurinn hefði kannski ekki komist mikið í fréttirnar nema fyrir þær sakir að skömmu fyrir vítaspyrnukeppnina urðu slagsmál á milli stuðningsmanna félaganna.

Delfstrahuizen mætti þarna CEC frá Emmer-Compascuum en Delfstrahuizen er lítill bær á Fríslandi.

Slagsmálin milli stuðningsmannanna brutust út rétt fyrir úrslitavítaspyrnukeppnina sem átti að skera úr um sigurvegara. Eftir 120 mínútna venjulegan leiktíma og framlengingu var staðan í leiknum 2-2.

Í átökunum reyndi Robin Visser, markvörður Delfstrahuizen, að grípa inn í að sögn þjálfarans Pope Leffring með því að halda aftur af slagsmálahundi frá Drenthe. Eftir að tókst að róa menn aðeins niður tók við vítaspyrnukeppnin.

Umræddur markvörður var þar hetjan. Visser varði aðra vítaspyrnuna með glæsibrag og eftir annað klúður hjá CEC skoraði fyrirliðinn og reynsluboltinn Evert de Jong úr úrslitavítinu.

Delfstrahuizen hafði komist í 2-0 í leiknum en misst leikinn aftur niður í jafntefli.

Pope Leffring, þjálfari Delfstrahuizen, var kátur með að markmiðið náðist. „Í fyrra féllum við næstum því og nú förum við upp í þriðju deild. Ef þú missir niður 2-0 forystu taparðu yfirleitt, en strákarnir sýndu karakter. Algjörlega frábært,“ sagði Leffring.

Hér fyrir neðan má sjá myndband af slagsmálunum og þar má sjá markvörðinn blanda sér inn í málin til að reyna að stöðva æsta stuðningsmenn.

Hollenski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið