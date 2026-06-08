Fótbolti

Skotar svara fyrir sig eftir norskar á­sakanir um svikin lof­orð

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Steve Clarke, þjálfari skoska landsliðsins, ræðir við blaðamann breska ríkisútvarpsins.
Steve Clarke, þjálfari skoska landsliðsins, ræðir við blaðamann breska ríkisútvarpsins. Getty/Kara Durrette

Noregur og Skotland, sem bæði taka þátt í HM, ætluðu að mætast í vináttulandsleik í kvöld en ekkert varð af honum eftir að Skotar hættu við að mæta í leikinn.

Leikurinn átti að fara fram fyrir luktum dyrum og hefur verið illa falið leyndarmál í nokkra mánuði, eftir að fréttirnar bárust fyrst í norskum fjölmiðlum í mars.

Landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken var æfur eftir leikinn gegn Marokkó á sunnudag og kallaði framkomu Skota ófagmannlega. Solbakken brást meðal annars við því að hann hefði ekki fengið skilaboð frá skoska þjálfaranum Steve Clarke. Brede Hangeland, sem ber ábyrgð á leikmönnum, kallaði þetta „pínlegt“.

Skoski hópurinn var fullskipaður á æfingu í dag og skoska knattspyrnusambandið hefur svarað gagnrýni Solbakkens í yfirlýsingu sem send var meðal annars til Verdens Gang.

„Æfingaleikurinn fyrir luktum dyrum var skipulagður og undirbúinn af liðsstjórum liðanna, ekki aðalþjálfurunum, og þetta var sama ferli og við fylgdum þegar við þurftum því miður að aflýsa á laugardag,“ segir talsmaður skoska sambandsins.

„Við teljum að þetta hafi verið rétta og samræmda ferlið. Leikurinn átti einnig að fara fram fyrir luktum dyrum og ekki vera tilkynntur opinberlega – þannig að við urðum undrandi þegar fréttir af leiknum bárust í norskum fjölmiðlum,“ segir talsmaðurinn enn fremur í yfirlýsingunni.

Landsliðsþjálfarinn Steve Clarke tjáði sig einnig við breska ríkisútvarpið á sunnudag:

„Þetta átti bara að vera klukkutíma æfingaleikur á æfingasvæðinu okkar. Við fengum eitt eða tvö högg í síðustu viku og komumst að þeirri niðurstöðu að það væri ekki áhættunnar virði,“ sagði Clarke á sunnudag.

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