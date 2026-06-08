Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 20:47 Steve Clarke, þjálfari skoska landsliðsins, ræðir við blaðamann breska ríkisútvarpsins. Getty/Kara Durrette Noregur og Skotland, sem bæði taka þátt í HM, ætluðu að mætast í vináttulandsleik í kvöld en ekkert varð af honum eftir að Skotar hættu við að mæta í leikinn. Leikurinn átti að fara fram fyrir luktum dyrum og hefur verið illa falið leyndarmál í nokkra mánuði, eftir að fréttirnar bárust fyrst í norskum fjölmiðlum í mars. Landsliðsþjálfarinn Ståle Solbakken var æfur eftir leikinn gegn Marokkó á sunnudag og kallaði framkomu Skota ófagmannlega. Solbakken brást meðal annars við því að hann hefði ekki fengið skilaboð frá skoska þjálfaranum Steve Clarke. Brede Hangeland, sem ber ábyrgð á leikmönnum, kallaði þetta „pínlegt“. Skoski hópurinn var fullskipaður á æfingu í dag og skoska knattspyrnusambandið hefur svarað gagnrýni Solbakkens í yfirlýsingu sem send var meðal annars til Verdens Gang. „Æfingaleikurinn fyrir luktum dyrum var skipulagður og undirbúinn af liðsstjórum liðanna, ekki aðalþjálfurunum, og þetta var sama ferli og við fylgdum þegar við þurftum því miður að aflýsa á laugardag,“ segir talsmaður skoska sambandsins. „Við teljum að þetta hafi verið rétta og samræmda ferlið. Leikurinn átti einnig að fara fram fyrir luktum dyrum og ekki vera tilkynntur opinberlega – þannig að við urðum undrandi þegar fréttir af leiknum bárust í norskum fjölmiðlum,“ segir talsmaðurinn enn fremur í yfirlýsingunni. Landsliðsþjálfarinn Steve Clarke tjáði sig einnig við breska ríkisútvarpið á sunnudag: „Þetta átti bara að vera klukkutíma æfingaleikur á æfingasvæðinu okkar. Við fengum eitt eða tvö högg í síðustu viku og komumst að þeirri niðurstöðu að það væri ekki áhættunnar virði,“ sagði Clarke á sunnudag. HM 2026 í fótbolta Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Enski boltinn Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Fótbolti Fleiri fréttir FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Sjá meira