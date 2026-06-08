Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 8. júní 2026 22:03 Declan Rice með fyrirliðabandið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Hann er þriðji fyrirliði hjá Arsenal en varafyrirliði hjá enska landsliðinu. gETTY/Kevin Voigt Declan Rice, miðjumaður Arsenal, hefur fengið stöðuhækkun hjá enska landsliðinu því hann verður varafyrirliði Englands á heimsmeistaramótinu sem hefst í lok vikunnar. Rice hefur leikið 72 landsleiki fyrir landsliðið og verður einn af reyndustu leikmönnunum í byrjunarliði Thomas Tuchel. Þessi 27 ára gamli leikmaður hjálpaði Arsenal nýlega að vinna ensku úrvalsdeildina í fyrsta sinn síðan 2003–04 og komast í úrslitaleik Meistaradeildarinnar, þar sem liðið tapaði í vítaspyrnukeppni gegn Paris St-Germain um síðustu helgi. Thomas Tuchel has named Declan Rice as England's vice-captain for this summer's World Cup 🏴👏 pic.twitter.com/YQXWM9OymO— Match of the Day (@BBCMOTD) June 7, 2026 Rice gegndi hlutverki fyrirliða í fjarveru Harry Kane í vináttuleiknum gegn Wales í október, þegar Ollie Watkins kom inn fyrir Kane í sóknarlínu Englands. „Ég myndi segja að Declan sé varafyrirliðinn minn,“ sagði Tuchel eftir vináttuleikinn gegn Nýja-Sjálandi um helgina. Aðspurður hvort Rice viti að hann gegni því hlutverki bætti landsliðsþjálfarinn við: „Það er góð spurning. Ég var einmitt að hugsa um það. Hvort sem það er opinbert eða ekki,“ sagði Tuchel. „En ég held að við höfum rætt þetta þegar Harry var ekki með okkur í æfingabúðunum. Við byrjuðum með Ollie og ég held að Declan hafi verið fyrirliði. Það var þá sem ég sagði honum það,“ sagði Tuchel. Enska landsliðið hefur keppni á heimsmeistaramótinu þann 17. júní með leik gegn Króatíu og mætir einnig Gana og Panama í L-riðli. Thomas Tuchel has named Declan Rice as England’s vice-captain for this summer’s World Cup.Rice was instrumental in the heart of Arsenal’s midfield as they won their first Premier League title in 22 years last season and has long been considered as a future England captain.📝… pic.twitter.com/2BNd99SkZ2— The Athletic | Football (@TheAthleticFC) June 7, 2026 HM 2026 í fótbolta Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fótbolti Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Ekkert teiti því Trump mætir á völlinn Körfubolti Fleiri fréttir Rice verður varafyrirliði enska landsliðsins á HM FIFA: Fær ekki að dæma á HM vegna komubannsins Olise með þrennu en Mbappé náði ekki að jafna markametið Gakpo skoraði tvö mörk í fimmtugasta landsleiknum Skotar svara fyrir sig eftir norskar ásakanir um svikin loforð Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Sjá meira