Fótbolti

Rice verður varafyrirliði enska lands­liðsins á HM

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Declan Rice með fyrirliðabandið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Hann er þriðji fyrirliði hjá Arsenal en varafyrirliði hjá enska landsliðinu.
Declan Rice með fyrirliðabandið í úrslitaleik Meistaradeildarinnar. Hann er þriðji fyrirliði hjá Arsenal en varafyrirliði hjá enska landsliðinu. gETTY/Kevin Voigt

Declan Rice, miðjumaður Arsenal, hefur fengið stöðuhækkun hjá enska landsliðinu því hann verður varafyrirliði Englands á heimsmeistaramótinu sem hefst í lok vikunnar.

Rice hefur leikið 72 landsleiki fyrir landsliðið og verður einn af reyndustu leikmönnunum í byrjunarliði Thomas Tuchel.

Þessi 27 ára gamli leikmaður hjálpaði Arsenal nýlega að vinna ensku úrvalsdeildina í fyrsta sinn síðan 2003–04 og komast í úrslitaleik Meistaradeildarinnar, þar sem liðið tapaði í vítaspyrnukeppni gegn Paris St-Germain um síðustu helgi.

Rice gegndi hlutverki fyrirliða í fjarveru Harry Kane í vináttuleiknum gegn Wales í október, þegar Ollie Watkins kom inn fyrir Kane í sóknarlínu Englands.

„Ég myndi segja að Declan sé varafyrirliðinn minn,“ sagði Tuchel eftir vináttuleikinn gegn Nýja-Sjálandi um helgina.

Aðspurður hvort Rice viti að hann gegni því hlutverki bætti landsliðsþjálfarinn við: „Það er góð spurning. Ég var einmitt að hugsa um það. Hvort sem það er opinbert eða ekki,“ sagði Tuchel.

„En ég held að við höfum rætt þetta þegar Harry var ekki með okkur í æfingabúðunum. Við byrjuðum með Ollie og ég held að Declan hafi verið fyrirliði. Það var þá sem ég sagði honum það,“ sagði Tuchel.

Enska landsliðið hefur keppni á heimsmeistaramótinu þann 17. júní með leik gegn Króatíu og mætir einnig Gana og Panama í L-riðli.

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