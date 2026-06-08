Fótbolti

Wiegman sendi kveðju til Ís­lands: „Gangi ykkur vel“

Sindri Sverrisson skrifar
Þjálfarinn sigursæli Sarina Wiegman þurfti að horfa upp á lið sitt tapa 4-0 gegn Spáni á föstudaginn og þar með náðu Spánverjar efsta sæti undanriðilsins.
Þjálfarinn sigursæli Sarina Wiegman þurfti að horfa upp á lið sitt tapa 4-0 gegn Spáni á föstudaginn og þar með náðu Spánverjar efsta sæti undanriðilsins. Getty/Naomi Baker

Englendingar halda í vonina um hjálp frá Íslendingum annað kvöld í baráttunni um að komast á HM kvenna í fótbolta. Þjálfari Englands segir ekkert hægt að útiloka þó að flestir reikni með tapi Íslands gegn heimsmeisturum Spánar.

England steinlá gegn Spáni á útivelli á föstudaginn, 4-0, og þar með dugar Spánverjum að vinna Ísland á Laugardalsvelli á morgun til að tryggja sig inn á HM.

Ef Spáni tekst ekki að vinna Ísland þá getur England náð efsta sæti undanriðilsins og komist beint á HM. Annars þurfa Englendingar að fara í sama umspil og Íslendingar en þjóðirnar munu þó ekki geta mæst þar.

Wiegman var því spurð um það á blaðamannafundi í dag hvort að hún hefði sent skilaboð til kollega sinna í þjálfarateymi Íslands og var fljót að nýta sjónvarpsvélarnar til að gera það:

„Gangi ykkur vel!“ sagði Wiegman áður en hún hélt áfram og sagði:

„Ég held alltaf í vonina. Fótbolti er óútreiknanlegur. Auðvitað halda allir fyrir fram að Spánn vinni þennan leik en við höfum svo oft séð óvænt úrslit. Auðvitað vonast ég eftir því en á sama tíma er ég algjörlega einbeitt á okkar lið og það sem við þurfum að gera til að vinna okkar leik. Svo sjáum við til hvað gerist.“

Georgia Stanway og Glódís Perla Viggósdóttir hafa fagnað titlum saman hjá Bayern München og Glódís gæti gert Stanway stóran HM-greiða með því að ná í stig gegn Spáni á morgun.Getty/Hulda Margrét

Glódís Perla Viggósdóttir landsliðsfyrirliði, sem til að mynda hefur verið liðsfélagi enska miðjumannsins Georgiu Stanway hjá Bayern München, segir það ekki hafa nein áhrif á íslenska liðið að England vilji hjálp á morgun.

„Við erum fyrst og fremst að spila þennan leik fyrir okkur sjálfar. Við skuldum Englandi ekki neitt. Við erum að fara í þennan leik til að vinna hann, auðvitað, hvaða áhrif sem það hefur á þessa undankeppni… Ég hef engar svakalegar áhyggjur af að þessi lið komist ekki bæði á HM, hvernig sem þessi riðill fer. Við förum bara í leikinn til að spila vel og ná í góð úrslit fyrir okkur sjálfar,“ sagði Glódís á blaðamannafundi í dag.

Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið