Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Sindri Sverrisson skrifar 8. júní 2026 20:16 Þjálfarinn sigursæli Sarina Wiegman þurfti að horfa upp á lið sitt tapa 4-0 gegn Spáni á föstudaginn og þar með náðu Spánverjar efsta sæti undanriðilsins. Getty/Naomi Baker Englendingar halda í vonina um hjálp frá Íslendingum annað kvöld í baráttunni um að komast á HM kvenna í fótbolta. Þjálfari Englands segir ekkert hægt að útiloka þó að flestir reikni með tapi Íslands gegn heimsmeisturum Spánar. England steinlá gegn Spáni á útivelli á föstudaginn, 4-0, og þar með dugar Spánverjum að vinna Ísland á Laugardalsvelli á morgun til að tryggja sig inn á HM. Ef Spáni tekst ekki að vinna Ísland þá getur England náð efsta sæti undanriðilsins og komist beint á HM. Annars þurfa Englendingar að fara í sama umspil og Íslendingar en þjóðirnar munu þó ekki geta mæst þar. Wiegman var því spurð um það á blaðamannafundi í dag hvort að hún hefði sent skilaboð til kollega sinna í þjálfarateymi Íslands og var fljót að nýta sjónvarpsvélarnar til að gera það: „Gangi ykkur vel!“ sagði Wiegman áður en hún hélt áfram og sagði: „Ég held alltaf í vonina. Fótbolti er óútreiknanlegur. Auðvitað halda allir fyrir fram að Spánn vinni þennan leik en við höfum svo oft séð óvænt úrslit. Auðvitað vonast ég eftir því en á sama tíma er ég algjörlega einbeitt á okkar lið og það sem við þurfum að gera til að vinna okkar leik. Svo sjáum við til hvað gerist.“ Georgia Stanway og Glódís Perla Viggósdóttir hafa fagnað titlum saman hjá Bayern München og Glódís gæti gert Stanway stóran HM-greiða með því að ná í stig gegn Spáni á morgun.Getty/Hulda Margrét Glódís Perla Viggósdóttir landsliðsfyrirliði, sem til að mynda hefur verið liðsfélagi enska miðjumannsins Georgiu Stanway hjá Bayern München, segir það ekki hafa nein áhrif á íslenska liðið að England vilji hjálp á morgun. „Við erum fyrst og fremst að spila þennan leik fyrir okkur sjálfar. Við skuldum Englandi ekki neitt. Við erum að fara í þennan leik til að vinna hann, auðvitað, hvaða áhrif sem það hefur á þessa undankeppni… Ég hef engar svakalegar áhyggjur af að þessi lið komist ekki bæði á HM, hvernig sem þessi riðill fer. Við förum bara í leikinn til að spila vel og ná í góð úrslit fyrir okkur sjálfar,“ sagði Glódís á blaðamannafundi í dag. Landslið kvenna í fótbolta HM 2027 í Brasilíu Mest lesið Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Fótbolti Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Fótbolti HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Fótbolti Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Íslenski boltinn Andrea opnar sig eftir sjálfsniðurrrif: „Andskotinn hafi það“ Sport Löggan þorði ekki að þiggja miða Fótbolti Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Fótbolti Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Fótbolti Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Enski boltinn „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Fótbolti Fleiri fréttir Wiegman sendi kveðju til Íslands: „Gangi ykkur vel“ Platini með sakamálaákæru á hendur forseta FIFA Fyrrum Liverpool-stjarna hættur aðeins 31 árs gamall Ein meidd Arsenal-stjarna nær HM en önnur missir af HM HM-dómara neitað um inngöngu í Bandaríkin Eigandi West Ham sakaður um að notfæra sér ungar konur kynferðislega Eriksen kominn heim og einbeitir sér að fótbolta með krökkunum Á HM eftir „grófa“ leiki með KR í Bestu deildinni Van Persie rekinn frá uppeldisfélaginu Svona var fundur Íslands fyrir leikinn við heimsmeistarana Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Hetjunni haldið í yfirheyrslu í sjö tíma við komuna á HM Af hverju vildu Messi og félagar fá Ísland? Löggan þorði ekki að þiggja miða HM-minning: Fékk ekki þrennuna sína fyrr en þrjátíu árum eftir dauða sinn Segir Eriksen ekki spila aftur sem atvinnumaður Tuchel næstum tekinn við Íslendingaliði Arnar pirraður: „Hræddir að sækja úrslit“ Áfall fyrir Kanada skömmu fyrir HM Pérez endurkjörinn sem forseti Real Madrid „Ég var rosalega veik þegar sá leikur átti sér stað“ Ödegaard skoraði í síðasta leiknum fyrir HM Búist við því að Messi spili gegn Íslandi Landsliðsþjálfarinn á leið á spítalann: „Þetta er sjokk“ Eriksen hneig aftur niður og leikurinn blásinn af Verðandi leikmaður United kallaður inn í hópinn fyrir HM Forritaði HM getraunaleik og býður hundrað þúsund í verðlaun Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Skotar hættu við æfingaleik gegn Norðmönnum Ollie Kane kynntur til leiks Sjá meira