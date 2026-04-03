Íslenski boltinn

Bikarævintýri Davíðs Smára halda á­fram

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Davíð Smári Lamude skráði nafn sitt rækilega í sögubækurnar með sínum þætti í fyrsta stóra titli Vestfjarða í fótbolta.
vísir/Ernir

Njarðvíkingar eru komnir áfram í sextán liða úrslit Mjólkurbikars karla í fótbolta.

Njarðvíkingar fóru norður á Sauðárkrók og lönduðu 1-0 sigri í leik liðanna í 32 liða úrslitunum sem fara fram um páskana.

Gestirnir úr Njarðvík þurftu þó að bíða eftir eina markinu sem kom ekki fyrr en í uppbótartíma leiksins.

Hetja Njarðvíkinga var varamaðurinn Símon Logi Thasaphong sem hafði komið inn á völlinn tuttugu mínútum fyrr.

Davíð Smári Lamude er þjálfari Njarðvíkinga en hann gerði Vesta mjög óvænt að bikarmeisturum á síðasta ári. Bikarævintýri Davíðs halda því áfram.

Þrjú lið eru nú komin áfram í sextán liða úrslit og þau spila öll í Lengjudeildinni en það eru lið Fylkis, Aftureldingar og Njarðvíkur.

