Bikarævintýri Davíðs Smára halda áfram Óskar Ófeigur Jónsson skrifar 3. apríl 2026 15:58 Davíð Smári Lamude skráði nafn sitt rækilega í sögubækurnar með sínum þætti í fyrsta stóra titli Vestfjarða í fótbolta. vísir/Ernir Njarðvíkingar eru komnir áfram í sextán liða úrslit Mjólkurbikars karla í fótbolta. Njarðvíkingar fóru norður á Sauðárkrók og lönduðu 1-0 sigri í leik liðanna í 32 liða úrslitunum sem fara fram um páskana. Gestirnir úr Njarðvík þurftu þó að bíða eftir eina markinu sem kom ekki fyrr en í uppbótartíma leiksins. Hetja Njarðvíkinga var varamaðurinn Símon Logi Thasaphong sem hafði komið inn á völlinn tuttugu mínútum fyrr. Davíð Smári Lamude er þjálfari Njarðvíkinga en hann gerði Vesta mjög óvænt að bikarmeisturum á síðasta ári. Bikarævintýri Davíðs halda því áfram. Þrjú lið eru nú komin áfram í sextán liða úrslit og þau spila öll í Lengjudeildinni en það eru lið Fylkis, Aftureldingar og Njarðvíkur. Mjólkurbikar karla UMF Njarðvík Tindastóll