Sýning Svía og Diallo hetja Fílanna

Eftir að hafa farið bakdyraleið inn á HM og komist þangað með herkjum þá hófu Svíar mótið með miklum glæsibrag í nótt þegar þeir unnu 5-1 sigur á Túnis í F-riðli. Fílabeinsströndin vann dísætan 1-0 sigur gegn Ekvador í E-riðli.
Stjörnuframherjarnir úr ensku úrvalsdeildinni, Alexander Isak og Viktor Gyökeres, byrjuðu leikinn saman í fremstu víglínu Svía og fóru á kostum í leiknum. Það gerði einnig Yasin Ayari, hinn 22 ára miðjumaður Brighton, sem kom Svíum yfir strax á sjöundu mínútu með þrumuskoti.
Isak tvöfaldaði forskotið á 30. mínútu með hnitmiðuðu skoti eftir skyndisókn en Omar Rekik gaf Túnis von fyrir hálfleik, með skalla eftir fyrirgjöf frá Hannibal Mejbri.
Sú von dofnaði þó aftur þegar Isak stal boltanum af varnarmanni Túnis og kom honum á Gyökeres sem skoraði næsta auðveldlega.
Á 84. mínútu skoraði svo varamaðurinn Mattias Svanberg, aðeins um 18 sekúndum eftir að hafa komið inn á og úr sinni fyrstu snertingu. Markið var í fyrstu dæmt af vegna rangstöðu en Isak hafði snert boltann í aðdragandanum og búið til nýja stöðu sem ekki olli rangstöðu.
Seint í uppbótartíma skoraði svo Ayari sitt annað mark með góðu skoti og Svíar hefja því HM af miklum krafti. Þeir eru efstir í F-riðli eftir að Japan og Holland gerðu 2-2 jafntefli í fyrsta leik riðilsins.
Fjörið var öllu minna í E-riðlinum hjá Fílabeinsströndinni og hinu sterka varnarliði Ekvadora. Þar var staðan markalaus allt fram á 90. mínútu þegar Manchester United-maðurinn Amad Diallo, sem komið hafði inn á sem varamaður á 56. mínútu, skoraði eftir magnaðan sprett Wilfried Singo fram völlinn og tryggði „Fílunum“ sigur.
Fílabeinsströndin og Þýskaland eru því bæði með þrjú stig en Þjóðverjar höfðu unnið 7-1 stórsigur gegn Curacao í fyrsta leik riðilsins.