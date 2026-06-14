Íslenski boltinn

„Smá þolin­mæði sem þarf“

Árni Gísli Magnússon skrifar
Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, er að ná að snúa við gengi sinna manna.
Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, er að ná að snúa við gengi sinna manna. Vísir/Anton

„Ég er mjög ánægður, sérstaklega með að fá þrjú stig á útivelli og glaður með að skora fjögur mörk og búa nokkuð af marktækifærum til þess að skora jafnvel enn fleiri mörk, ánægður með það, sagði Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, eftir sterkan 4-1 útisigur gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri í 10. umferð Bestu deildar karla í dag.

Með sigrinum komu Eyjamenn sér upp úr fallsæti og höfðu sætaskipti við Þór sem var í tíunda sæti fyrir leikinn en Eyjamenn í því ellefta.

„Við áttum mjög góðan leik bæði með og án boltans. Við ætluðum að vera mjög aggressívir og vegna þess bjuggum við til nokkur færi og eins og ég sagði þér fyrir leikinn; með boltann ætlum við að spila fram á við og ef mögulegt er að spila þá aftur fyrir þá og auðvitað var hugmyndin að skipta boltanum á milli kanta. Eins og þú sást örugglega komu fyrstu tvö mörkin úr því. Ég held við höfum svo fengið eitt færi í viðbót úr svoleiðis stöðu.“

Bjóstu við meiri mótstöðu frá Þórsliðinu en raun bar vitni?

„Þeir áttu sín augnablik í leiknum og fengu nokkur góð færi. Þeir fóru hátt á völlinn og börðust og reyndu og áttu á endanum skilið að skora markið. Eins og ég sagði þér var ég mjög ánægður með mína stráka með boltann og einnig hvernig við vorum án boltans, mjög ánægður með það. Við vorum þéttir, með góða orku og vorum að pressa og áttum góð augnablik í leiknum.“

Eftir erfiða byrjun á tímabilinu hefur ÍBV nú unnið tvo stóra sigra í síðustu tveimur leikjum, 6-1 gegn Keflavík og svo 4-1 gegn Þór í dag.

„Ég veit ekki hvort þú ert sammála en ég held við höfum líka spilað nokkra góða leiki. Ég man að við spiluðum mjög vel gegn FH í fyrri hálfleik, spiluðum góðan leik gegn Val, við spiluðum fínan leik gegn Víkingi, við spiluðum góðan leik gegn Breiðablik en fengum engin stig fyrir það. Þetta er bara smá þolinmæði sem þarf og við höfum hana.

Ætti fólk að byrja að horfa á leiki ÍBV til að sjá mörk?

„Ég virkilega vona það, já,“ sagði Linta glaðbeittur að endingu.

Besta deild karla ÍBV Þór Akureyri

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