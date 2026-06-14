„Smá þolinmæði sem þarf“ Árni Gísli Magnússon skrifar 14. júní 2026 19:15 Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, er að ná að snúa við gengi sinna manna. Vísir/Anton „Ég er mjög ánægður, sérstaklega með að fá þrjú stig á útivelli og glaður með að skora fjögur mörk og búa nokkuð af marktækifærum til þess að skora jafnvel enn fleiri mörk, ánægður með það, sagði Aleksandar Linta, þjálfari ÍBV, eftir sterkan 4-1 útisigur gegn Þór á VÍS-vellinum á Akureyri í 10. umferð Bestu deildar karla í dag. Með sigrinum komu Eyjamenn sér upp úr fallsæti og höfðu sætaskipti við Þór sem var í tíunda sæti fyrir leikinn en Eyjamenn í því ellefta. „Við áttum mjög góðan leik bæði með og án boltans. Við ætluðum að vera mjög aggressívir og vegna þess bjuggum við til nokkur færi og eins og ég sagði þér fyrir leikinn; með boltann ætlum við að spila fram á við og ef mögulegt er að spila þá aftur fyrir þá og auðvitað var hugmyndin að skipta boltanum á milli kanta. Eins og þú sást örugglega komu fyrstu tvö mörkin úr því. Ég held við höfum svo fengið eitt færi í viðbót úr svoleiðis stöðu.“ Bjóstu við meiri mótstöðu frá Þórsliðinu en raun bar vitni? „Þeir áttu sín augnablik í leiknum og fengu nokkur góð færi. Þeir fóru hátt á völlinn og börðust og reyndu og áttu á endanum skilið að skora markið. Eins og ég sagði þér var ég mjög ánægður með mína stráka með boltann og einnig hvernig við vorum án boltans, mjög ánægður með það. Við vorum þéttir, með góða orku og vorum að pressa og áttum góð augnablik í leiknum.“ Eftir erfiða byrjun á tímabilinu hefur ÍBV nú unnið tvo stóra sigra í síðustu tveimur leikjum, 6-1 gegn Keflavík og svo 4-1 gegn Þór í dag. „Ég veit ekki hvort þú ert sammála en ég held við höfum líka spilað nokkra góða leiki. Ég man að við spiluðum mjög vel gegn FH í fyrri hálfleik, spiluðum góðan leik gegn Val, við spiluðum fínan leik gegn Víkingi, við spiluðum góðan leik gegn Breiðablik en fengum engin stig fyrir það. Þetta er bara smá þolinmæði sem þarf og við höfum hana. Ætti fólk að byrja að horfa á leiki ÍBV til að sjá mörk? „Ég virkilega vona það, já,“ sagði Linta glaðbeittur að endingu. Besta deild karla ÍBV Þór Akureyri Mest lesið Þjóðverjar busuðu fámennustu þjóð í sögu HM með rassskelli Fótbolti Ísak Bergmann trúlofaður Fótbolti „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ Íslenski boltinn Uppgjörið: Keflavík-FH 1-2 | Fyrsti sigur FH-inga í sumar Fótbolti Uppgjör: Þór-ÍBV 1-4 | Eyjamenn með annan stórsigurinn í röð Fótbolti Forseti FIFA móðgaði Ítali Fótbolti Viktor Gísli vann Meistaradeildina með Barcelona Handbolti Alisson Becker missti af leikjum Liverpool til að spara sig fyrir HM Enski boltinn Basile yfirgefur Stólana og semur við Álftanes Körfubolti Fjörið og fegurðin var í fyrri hálfleik Fótbolti Fleiri fréttir „Eitthvað þarf að breytast fyrir næsta leik“ „Smá þolinmæði sem þarf“ „Þetta er eins og aftanákeyrsla“ „Búnar að vera svolítið litlar og linar“ „Ennþá er boltinn ekki að fara inn í markið“ HK-konur tvöfölduðu markaskor sumarsins í stórsigri á Stólunum Fylkismenn fengu hjálp á síðustu stundu og unnu svo í framlengingu Á sársaukafullar minningar af HM Lárus Orri: „Breytast í eitthvað allt annað og liggja út um allan völl“ Aron Elís: „ Ég ætla ekki að fara jinxa neitt“ Breiðablik og Víkingur mætast í undanúrslitum Uppgjör: ÍA – Víkingur R. 1-2 | Ævintýrasumar Óskars og Víkinga heldur áfram Þróttarar með þriggja stiga forskot á toppnum Jökull rekinn frá Stjörnunni Blikarnir brunuðu í undanúrslit bikarsins Afhjúpa minningarstein Steina Gísla Bestu-deildarpar á von á barni saman Magnús Már: Markmiðið að sigra næsta borð Víkingar kynna miðamál fyrir stærsta leik sumarsins Styðja við bakið á Ingvari í hans baráttu: „Alltaf að fara gera þetta“ Vill standa sig fyrir Ingvar vin sinn Ögmundur í Víking og Ingvar hlaut lengri samning Jason Daði skoðar sig um á Skaganum Landsliðið sendi kveðju á Ingvar Býst við skömmum frá KSÍ Vestri valtaði yfir Völsung Sigurður Egill með tvennu í sigri Þróttar Aron Einar heim í Þorpið? Sara Björk tekur einnig að sér afreksþjálfun hjá Haukum Höggin dynja á Þórsurum: Norðmaðurinn farinn heim Sjá meira