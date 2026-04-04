Chelsea flaug áfram í undanúrslit Aron Guðmundsson skrifar 4. apríl 2026 18:10 Andrey Santos fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty Enska úrvalsdeildarfélagið Chelsea átti ekki í vandræðum með C-deildar lið Port Vale er liðin mættust í átta liða úrslitum enska bikarsins í dag. Lokatölur urðu 6-0 Chelsea í vil. Lærisveinar Liam Rosenior eru komnir áfram í undanúrslit bikarsins. Leikur dagsins var eign Chelsea frá A-Ö og hafði einhver búist við óvæntum úrslitum, líkt og hafa reglulega átt sér stað í enska bikarnum, þá varð sá hinn sami fyrir vonbrigðu. Jorrel Hato kom Chelsea yfir strax á 2.mínútu leiksins og á 25.mínútu tvöfaldaði Joao Pedro forystu heimamanna. Áður en að fyrri hálfleikur rann sitt skeið varð Jordan Lawrence-Gabriel fyrir því óláni að skora sjálfsmark og staðan því 3-0 Chelsea í vil í hálfleik. Mörk frá Tosin Adarabioyo, Andrey Santos og í seinni hálfleik innsigluðu komu Chelsea svo í stöðuna 5-0 áður en að Brasilíumaðurinn Estevao bætti við sjötta markinu. Það var svo í uppbótartíma venjulegs leiktíma sem Alejandro Garnacho innsiglaði 7-0 sigur Chelsea og farmiða í undanúrslitin með marki úr vítaspyrnu. Chelsea er komið áfram í undanúrslit enska bikarsins ásamt Manchester City. Southampton og Arsenal mætast í átta liða úrslitum bikarsins í kvöld og þeim lýkur svo á morgun með leik West Ham og Leeds United. Enski boltinn Chelsea FC