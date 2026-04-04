Chelsea flaug á­fram í undan­úr­slit

Aron Guðmundsson skrifar
Andrey Santos fagnar marki sínu í kvöld Vísir/Getty

Enska úrvalsdeildarfélagið Chelsea átti ekki í vandræðum með C-deildar lið Port Vale er liðin mættust í átta liða úrslitum enska bikarsins í dag. Lokatölur urðu 6-0 Chelsea í vil. Lærisveinar Liam Rosenior eru komnir áfram í undanúrslit bikarsins.

Leikur dagsins var eign Chelsea frá A-Ö og hafði einhver búist við óvæntum úrslitum, líkt og hafa reglulega átt sér stað í enska bikarnum, þá varð sá hinn sami fyrir vonbrigðu.

Jorrel Hato kom Chelsea yfir strax á 2.mínútu leiksins og á 25.mínútu tvöfaldaði Joao Pedro forystu heimamanna. 

Áður en að fyrri hálfleikur rann sitt skeið varð Jordan Lawrence-Gabriel fyrir því óláni að skora sjálfsmark og staðan því 3-0 Chelsea í vil í hálfleik. 

Mörk frá Tosin Adarabioyo, Andrey Santos og í seinni hálfleik innsigluðu komu Chelsea svo í stöðuna  5-0 áður en að Brasilíumaðurinn Estevao bætti við sjötta markinu. 

Það var svo í uppbótartíma venjulegs leiktíma sem Alejandro Garnacho innsiglaði 7-0 sigur Chelsea og farmiða í undanúrslitin með marki úr vítaspyrnu. 

Chelsea er komið áfram í undanúrslit enska bikarsins ásamt Manchester City.  Southampton og Arsenal mætast í átta liða úrslitum bikarsins í kvöld og þeim lýkur svo á morgun með leik West Ham og Leeds United. 

