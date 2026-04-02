Enski boltinn

Isak fær að æfa með liðsfélögunum aftur

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Alexander Isak verður með á æfingu Liverpool í dag.
Alexander Isak verður með á æfingu Liverpool í dag. Peter Byrne/PA Images via Getty Images

Alexander Isak mun taka þátt í sinni fyrstu liðsæfingu með Liverpool í dag síðan hann fótbrotnaði.

Sænski framherjinn varð fyrir ljótri tæklingu frá Micky van de Ven þegar hann skoraði opnunarmarkið í 2-1 sigri Liverpool gegn Tottenham í desember síðastliðnum.

Isak fótbrotnaði og hefur verið frá síðan. Hann átti heldur enga draumabyrjun í Liverpool-búningnum, glímdi við meiðsli, var í lélegu í leikformi og náði lítið að heilla.

Nú horfir loks til betri tíma hjá dýrasta leikmanni í sögu ensku úrvalsdeildarinnar.

„Hann mun æfa með liðinu í fyrsta sinn [í dag],“ sagði Arne Slot, þjálfari Liverpool.

Micky van de Ven fótbraut Alexander Isak með þessari tæklingu.

„Þegar þú hefur lagt svona hart að þér í þrjá eða fjóra mánuði og færð loksins að snúa aftur á liðsæfingu, það er auðvitað frábært fyrir alla. Þannig að við getum sagt að Alex sé á mjög góðum stað.

Auðvitað er þetta bara fyrsta æfingin hans eftir þrjá eða fjóra mánuði í burtu en við vitum hvað við höfum og hann er frábær framherji. Að fá hann aftur inn í lið, sem er að skapa fullt af færum, hann kemur kannski ekki til baka alveg strax, en að fá hann aftur inn í liðið gæti hjálpað okkur heilmikið,“ bætti Slot við. 

Næsti leikur Liverpool er gegn Manchester City á laugardag. Alexander Isak verður ekki klár í slaginn fyrir þann leik, þó hann sé byrjaður að æfa aftur, og spurning er með Mohamed Salah og Federico Chiesa.

Salah varð fyrir meiðslum í leik gegn Galatasaray og Chiesa var ekki heill heilsu þegar hann kom til móts við ítalska landsliðið í landsleikjahlénu.

Þá gæti Jeremie Frimpong líka misst af leiknum en hann fór meiddur af velli í leik Hollands og Ekvador á dögunum.

Vitað er allavega að markmaðurinn Alisson verður fjarverandi gegn Manchester City en Slot vonar „að hann snúi bráðum aftur.“

Liverpool FC Enski boltinn

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið