Isak fær að æfa með liðsfélögunum aftur Ágúst Orri Arnarson skrifar 2. apríl 2026 08:00 Alexander Isak verður með á æfingu Liverpool í dag. Peter Byrne/PA Images via Getty Images Alexander Isak mun taka þátt í sinni fyrstu liðsæfingu með Liverpool í dag síðan hann fótbrotnaði. Sænski framherjinn varð fyrir ljótri tæklingu frá Micky van de Ven þegar hann skoraði opnunarmarkið í 2-1 sigri Liverpool gegn Tottenham í desember síðastliðnum. Isak fótbrotnaði og hefur verið frá síðan. Hann átti heldur enga draumabyrjun í Liverpool-búningnum, glímdi við meiðsli, var í lélegu í leikformi og náði lítið að heilla. Nú horfir loks til betri tíma hjá dýrasta leikmanni í sögu ensku úrvalsdeildarinnar. „Hann mun æfa með liðinu í fyrsta sinn [í dag]," sagði Arne Slot, þjálfari Liverpool. Micky van de Ven fótbraut Alexander Isak með þessari tæklingu. Vísir/Getty „Þegar þú hefur lagt svona hart að þér í þrjá eða fjóra mánuði og færð loksins að snúa aftur á liðsæfingu, það er auðvitað frábært fyrir alla. Þannig að við getum sagt að Alex sé á mjög góðum stað. Auðvitað er þetta bara fyrsta æfingin hans eftir þrjá eða fjóra mánuði í burtu en við vitum hvað við höfum og hann er frábær framherji. Að fá hann aftur inn í lið, sem er að skapa fullt af færum, hann kemur kannski ekki til baka alveg strax, en að fá hann aftur inn í liðið gæti hjálpað okkur heilmikið," bætti Slot við. Næsti leikur Liverpool er gegn Manchester City á laugardag. Alexander Isak verður ekki klár í slaginn fyrir þann leik, þó hann sé byrjaður að æfa aftur, og spurning er með Mohamed Salah og Federico Chiesa. Salah varð fyrir meiðslum í leik gegn Galatasaray og Chiesa var ekki heill heilsu þegar hann kom til móts við ítalska landsliðið í landsleikjahlénu. Þá gæti Jeremie Frimpong líka misst af leiknum en hann fór meiddur af velli í leik Hollands og Ekvador á dögunum. Vitað er allavega að markmaðurinn Alisson verður fjarverandi gegn Manchester City en Slot vonar „að hann snúi bráðum aftur."