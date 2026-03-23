Fótbolti

Chiesa ekki í standi til að spila í umspilinu

Ágúst Orri Arnarson skrifar
Federico Chiesa verður í Liverpool þegar HM-örlög Ítalíu ráðast.

Federico Chiesa hefur yfirgefið herbúðir ítalska landsliðsins, sem undirbýr sig nú fyrir umspilsleik við Norður-Írland. Chiesa stóðst ekki læknisskoðun og er á ferðalagi aftur til Liverpool.

Kantmaðurinn knái hefur ekki spilað landsleik síðan Ítalía féll úr leik gegn Sviss á EM 2024. Í kjölfarið átti hann vonbrigðatímabil með Liverpool og var því ekki valinn í nokkra hópa eftir það.

Í síðustu þremur landsleikjagluggum hefur þjálfarinn Gennaro Gattuso óskað aftur eftir hans kröftum en þá taldi Chiesa sig ekki vera tilbúinn.

Chiesa ætlaði loks að láta verða af því að spila aftur fyrir ítalska landsliðið og var mættur til Bergamo fyrir umspilsleikinn við Norður-Írland, en líkamlegt ástand hans var ekki metið ásættanlegt. Þrátt fyrir að hann hafi spilað fimmtán mínútur með Liverpool í 2-1 tapi gegn Brighton um helgina.

„Eftir skoðun kom í ljós að hann er ekki í standi til að spila næstu tvo leiki og í samvinnu við félagið hefur hann yfirgefið æfingabúðir landsliðsins,“ sagði í tilkynningu ítalska knattspyrnusambandsins.

Nicolo Cambiaghi, leikmaður Bologna, var kallaður inn í hópinn í stað Chiesa.

Ítalía mætir Norður-Írlandi á heimavelli á fimmtudag. Sigurvegarinn úr þeim leik mætir svo annað hvort Wales eða Bosníu og Hersegóvínu í úrslitaleik um sæti á HM.

