Jelena Tinna Kujundzic, 23 ára miðvörður Þróttar, gæti spilað sinn fyrsta A-landsleik á morgun því hún hefur verið kölluð inn í íslenska landsliðshópinn sem mætir Úkraínu og Spáni í lokaleikjunum í undankeppni HM.
Jelena kemur inn í hópinn í stað Hafrúnar Rakelar Halldórsdóttur sem varð að draga sig úr hópnum vegna meiðsla. Áður hafði Sveindís Jane Jónsdóttir neyðst til að hætta við leikina en hún ku glíma við meiðsli í il.
Jelena er nýliði í A-landsliðinu en hefur verið hluti af U23-landsliðinu og öðrum yngri landsliðum Íslands.
Leikurinn við Úkraínu í Póllandi á morgun er gríðarlega mikilvægur upp á möguleika Íslands á að komast á HM í Brasilíu að gera. Ísland og Úkraína berjast um 3. sæti í sínum riðli sem gefur mun betri leið í umspili heldur en 4. sætið. Ísland er í 3. sæti með þrjú stig eftir 1-0 sigurinn gegn Úkraínu á Laugardalsvelli en vinni Úkraína tveggja marka sigur á morgun kemst liðið upp fyrir Ísland á innbyrðis úrslitum.
Ísland tekur svo á móti Spáni á Laugardalsvelli næsta þriðjudag en Úkraína sækir þá England heim. Englendingar eru efstir í riðlinum með tólf stig en Spánn er með níu stig og getur náð Englandi með sigri í leik þjóðanna á morgun.
Leikur Íslands og Úkraínu í Mielec í Póllandi á morgun hefst klukkan 16 að íslenskum tíma.