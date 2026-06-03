Fótbolti

„stúkan er of þögul“

Andri Broddason skrifar
Enrique Riquelme ætlar að kaupa Rodri og Haaland ef hann verður forseti Real Madrid
Enrique Riquelme ætlar að kaupa Rodri og Haaland ef hann verður forseti Real Madrid Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images

Mikil barátta er milli tveggja forsetaframbjóðenda Real Madrid. Báðir lofa þeir leikmannakaupum og vilja hafa sín áhrif á félagið.

Enrique Riquelme og Florentino Perez eru í kosningabaráttu um að verða næsti forseti Real Madrid. Florentino Perez hefur verið sjálfkjörinn í síðustu fimm forsetakosningum félagsins.

Mótframbjóðandi Perez er Enrique Riquelme sem er 37 ára kaupsýslumaður. Hann hefur tilkynnt að ef hann stjórni félaginu muni hann kaupa miðjumanninn Rodri til liðsins frá Manchester City.

Í kvöld tilkynnti hann annan leikmann Manchester City sem hann mun kaupa gerist hann forseti félagsins. Hann ætlar að kaupa framherjann Erling Haaland.

Á sama tíma og Riquelme tilkynnti að hann ætlaði að kaupa Haaland segist Perez ætla að ráða Jose Mourinho sem þjálfara. Riquelme segir Mourinho ekki spila fótboltann sem hann vill að félagið spili og að hann sé með annan þjálfara í huga fyrir félagið. Hann gefur ekki upp hver þjálfarinn er að svo stöddu en ítrekar að hann sé þekktur.

Einnig gagnrýnir Riquelme að eytt hafi verið miklum peningum í að gera upp leikvang Real Madrid en upplifun áhorfenda er sú sama og á gamla vellinum.

„Stúkan er þögul. Ég ætla að selja fleiri ársmiða á völlinn. Það er pláss fyrir mun fleiri.“

Kosningar félagsmanna eru núna á sunnudaginn. Þetta eru fyrstu kosningar félagsins í tuttugu ár.

Real Madrid CF

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