„stúkan er of þögul“ Andri Broddason skrifar 3. júní 2026 22:46 Enrique Riquelme ætlar að kaupa Rodri og Haaland ef hann verður forseti Real Madrid Oscar J. Barroso/Europa Press via Getty Images Mikil barátta er milli tveggja forsetaframbjóðenda Real Madrid. Báðir lofa þeir leikmannakaupum og vilja hafa sín áhrif á félagið. Enrique Riquelme og Florentino Perez eru í kosningabaráttu um að verða næsti forseti Real Madrid. Florentino Perez hefur verið sjálfkjörinn í síðustu fimm forsetakosningum félagsins. Mótframbjóðandi Perez er Enrique Riquelme sem er 37 ára kaupsýslumaður. Hann hefur tilkynnt að ef hann stjórni félaginu muni hann kaupa miðjumanninn Rodri til liðsins frá Manchester City. Í kvöld tilkynnti hann annan leikmann Manchester City sem hann mun kaupa gerist hann forseti félagsins. Hann ætlar að kaupa framherjann Erling Haaland. Á sama tíma og Riquelme tilkynnti að hann ætlaði að kaupa Haaland segist Perez ætla að ráða Jose Mourinho sem þjálfara. Riquelme segir Mourinho ekki spila fótboltann sem hann vill að félagið spili og að hann sé með annan þjálfara í huga fyrir félagið. Hann gefur ekki upp hver þjálfarinn er að svo stöddu en ítrekar að hann sé þekktur. Einnig gagnrýnir Riquelme að eytt hafi verið miklum peningum í að gera upp leikvang Real Madrid en upplifun áhorfenda er sú sama og á gamla vellinum. „Stúkan er þögul. Ég ætla að selja fleiri ársmiða á völlinn. Það er pláss fyrir mun fleiri.“ Kosningar félagsmanna eru núna á sunnudaginn. Þetta eru fyrstu kosningar félagsins í tuttugu ár. Real Madrid CF Mest lesið Ný rangstöðutækni á HM Fótbolti Guðjón Valur ósáttur því lið gæti grætt á tapi Handbolti Enn eitt sjokkið í París: „Ég vil bara hætta í tennis núna“ Sport Þór Þorlákshöfn sækja sér leikmann Körfubolti Leyfislaus CrossFit-dómari og keppandinn hans í tveggja ára bann Sport Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Fótbolti „Allar spár kolrangar og vitlausar“ Íslenski boltinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Enski boltinn Manchester United kaupir Ederson Fótbolti Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield Enski boltinn Fleiri fréttir „stúkan er of þögul“ ÍBV riftir samning Filip Stuparevic Tryggði sigurinn með glæsimarki Danir andlausir gegn Kongó Lofar nýjum stjörnuleikmanni í Real Madrid á morgun Vill nota Liverpool-strákinn í annarri stöðu en hann er vanur Messi æfði einn viku fyrir Íslandsleikinn „Það er tilfinningaþrungið að kveðja Old Trafford“ Á að endurvekja þungarokksfótboltann og ánægjuna á Anfield „Allar spár kolrangar og vitlausar“ HM-minning: Þegar Norður-Kórea komst lengra en Brasilía á HM Vardy sýnir myndir frá innbrotinu á heimilið Listamaður lögsækir FIFA fyrir að mála yfir myndina sína Norðmenn mæta með nýja útgáfu af Víkingaklappinu á HM í sumar Manchester United kaupir Ederson Ný rangstöðutækni á HM Samkomulag náðst milli Iraola og Liverpool John Barnes greindist með krabbamein Wales jafnaði metin í lokin Kláruðu leikinn með síðustu spyrnu leiksins Segir að Real Madrid sé með munnlegt samkomulag við Konaté Rodri ætlar ekki að ræða framtíð sína fyrr en eftir HM Fer frá Fulham og tekur við Benfica Fékk ekki að ferðast með landsliðinu til Bandaríkjanna Bodö/Glimt græddi yfir sex milljarða á Evrópuævintýrinu Svíar tala um valdaskipti í skandinavískum íþróttum Ver val á meintum kynferðisbrotamanni Dalglish greindi óvart frá baráttu sinni við krabbamein Sjáðu mörkin: Norðmenn rúlluðu yfir Svía og glæsimark Isak „Öfundsýki alls staðar“ Sjá meira