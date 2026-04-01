Segir NATO „pappírstígur“ og íhugar að hætta Samúel Karl Ólason skrifar 1. apríl 2026 10:53 Donald Trump hefur ítrekað verið harðorður í garð bandalagsríkja Bandaríkjanna í NATO. AP/Alex Brandon Donald Trump segist íhuga það alvarlega að Bandaríkin hætti í Atlantshafsbandalaginu. Trump hefur lengi talað gegn bandalaginu og hefur hann virst reiður út í bandalagsríki Bandaríkjanna fyrir að aðstoða ekki við árásir á Íran og koma ekki askvaðandi þegar hann bað um aðstoð við að opna Hormússund aftur. Í viðtali við Telegraph (áskriftarvefur) segir Trump að bandalagið sé „pappírstígur“ og að hann hafi aldrei litið bandalagið jákvæðum augum. Vert er að taka fram að Trump hefur ekki vald til að segja Bandaríkin úr NATO án aðkomu þingsins. Sem forseti Bandaríkjanna stýrir hann þó herafla Bandaríkjanna og gæti þannig komið í veg fyrir að bandarískir hermenn yrðu sendir til að aðstoða ríki NATO, ef fimmtá ákvæði stofnsáttmála bandalagsins verður virkjaður. Trump sagði að það að bandalagsríki Bandaríkjanna hefðu ekki komið honum til aðstoðar varðandi Íran hefði verið ótrúlegt. Hann hefði ekki farið fram á mikið og sagði að ríkin hefðu í raun átt að aðstoða sjálfkrafa. „Við höfum gert það, varðandi Úkraínu. Úkraína var ekki okkar vandamál. Þetta var próf, og við vorum þar fyrir þá og við hefðum alltaf verið þar fyrir þá. Þeir voru ekki þar fyrir okkur,“ sagði Trump. Sjá einnig: Segir að aðgerðum gæti lokið eftir tvær til þrjár vikur Þá beindi Trump spjótum sínum sérstaklega að Bretlandi og Keir Starmer, forsætisráðherra, fyrir að hafa ekki aðstoðað við árásirnar á Íran. Þá gaf hann í skyn að breski sjóherinn væri ekki góður og að flugmóðurskip Breta virkuðu ekki. „Þið eigið ekki einu sinni sjóher. Þið eruð of gamlir og höfðuð flugmóðurskip sem virkuðu ekki.“ Í gærkvöldi sagði Trump við blaðamenn að Bandaríkjamenn myndu ekkert koma að því að opna Hormússund aftur. Það yrði að vera á ábyrgð Frakklands og annarra ríkja sem nota sundið. Þvær hendur sínar af eigin vandræðum Donald Trump hóf stríðið gegn Íran án nokkurs samráðs við þau ríki sem hann gagnrýnir nú harðlega fyrir að koma honum ekki til aðstoðar. Eftir að árásirnar á Íran hófust lokuðu Íranir fyrir svo gott sem allar skipasiglingar um Hormússund en þar um fer um helmingur af olíu heimsins, mikið af jarðgasi, áburði og öðrum nauðsynjum fyrir hagkerfi heimsins. Bensínverð hefur hækkað verulega á heimsvísu og útlit er fyrir að áhrifin gætu orðið mikil og langvarandi. Trump hefur gefið til kynna að Bandaríkin muni ekki með neinum hætti koma að því að tryggja siglingar um sundið á nýjan leik. Þess í stað hefur hann sagt öðrum ríkjum að gera það. Í gær sagði hann að umrædd ríki gætu sótt sína eigin olíu til Mið-Austurlanda. Sýna smá kjark og opnað Hormússund aftur. Trump hefur margsinnis haldið því fram frá því hann tók aftur við embætti að bandalagsríki Bandaríkjanna í Atlantshafsbandalaginu geri lítið sem ekkert fyrir Bandaríkin og hefur hann á undanförnum vikum gefið til kynna að framtíð NATO sé í húfi, komi þessi ríki ekki Bandaríkjamönnum til aðstoðar við að opna sundið og halda því opnu. Bandaríkjamenn vörðu nokkrum vikum í undirbúning fyrir árásirnar á Íran en Trump hefur krafist þess að ríki í Evrópu og bandalagsríki í Asíu sendi herskip og herafla á svæðið án undirbúnings, til að opna Hormússund aftur. Er nánast hættur stuðningi við Úkraínu Frá því Donald Trump settist aftur að í Hvíta húsinu hefur ríkisstjórn hans ekki samþykkt neina nýja umfangsmikla aðstoðarpakka handa Úkraínumönnum. Svo gott sem eina aðstoðin í formi hergagna eða peninga sem hefur borist þaðan er aðstoð sem samþykkt var í forsetatíð Joes Biden. Að undanskildum fjögur hundruð milljónum dala á ári næstu tvö ár, sem Trump samþykkti í lok síðasta árs. Þeim peningum á að verja í bandarísk vopn og hergögn sem send verða til Úkraínu. Þá hefur hann selt ríkjum Evrópu bandarísk hergögn, aðallega flugskeyti fyrir loftvarnarkerfi, sem send hafa verið til Úkraínu. 