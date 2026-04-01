Segir að aðgerðum gæti lokið eftir tvær til þrjár vikur Hólmfríður Gísladóttir skrifar 1. apríl 2026 07:04 Trump virðist vera við það að lýsa yfir sigri og láta gott heita eftir að hafa hleypt öllu í bál og brand. Getty/Nathan Howard Donald Trump Bandaríkjaforseti segir Bandaríkjamenn munu „yfirgefa“ Íran innan tíðar og að hernaðaraðgerðum gæti lokið eftir tvær til þrjár vikur. Þá segir hann aðalmarkmiðum hafa verið náð, það er að segja að koma í veg fyrir að Íranir eignuðust kjarnavopn. Forsetinn virðist vera kominn í þann gír sem margir hafa spáð fyrir að hann myndi detta í að lokum, þegar engir góðir kostir væru eftir í stöðunni; það er að segja að lýsa yfir sigri án merkjanlegs árangurs og eftir að hafa í raun gert illt verra. Aðgerðir Bandaríkjamanna og Ísrael hafa sannarlega veikt stjórnvöld í Íran tímabundið en á sama tíma afhjúpað vald þeirra til að valda usla í nágrannaríkjunum og heiminum öllum. Mögulega má eigna þeim heiðurinn að því að hafa leitt öllum það í ljós að Íranir geta með lítilli fyrirhöfn og tilkostnaði ógnað fjárhagslegum stöðugleika með ódýrum drónaárásum og flota smábáta á Hormuz-sundi. Trump hélt því fram í gær að aðgerðirnar hefðu leitt til stjórnarskipta í Íran, sem er fjarri sannleikanum. Þá er enn fjarstæðukenndari yfirlýsing hans um að nú séu hófsamari menn teknir við stjórnartaumunum. Margir hafa bent á að æðstiklerkurinn Ali Khamenei, sem féll í upphafi aðgerða, hafi í raun verið með fótinn á bremsunni hvað varðaði kjarnorkuáætlunina en Írönum og öðrum ríkjum sé nú orðið ljóst að eina raunverulega leiðin til að fæla öflugri ríki frá afskiptum sé að eignast kjarnavopn. Árásir Bandaríkjamanna og Ísraela hafa valdið gríðarlegum skaða á innviðum í Íran og takmarkað árásargetu Írana. Þeir eiga hins vegar enn um það bil hálft tonn af auðguðu úrani, sem dugir í fjölda kjarnavopna. Trump sagði í gær að aðgerðum myndi ljúka þegar Bandaríkjamenn væru þess fullvissir að Íranir myndu ekki geta smíðað kjarnavopn, sem vekur spurningar um hvort enn sé í skoðun að ráðast í aðgerðir í landinu og ná í úranið. Bandaríkjastjórn er enn að auka við liðsafla sinn á svæðinu þannig að þetta er ekki útilokað. Forsetinn virðist hins vegar hafa fallið frá fyrri yfirlýsingum um umfangsmiklar árásir á orkuinnviði landsins ef Íranir ganga ekki að samningaborðinu. Nú segir hann það ekki skipta máli hvort samningar nást eða ekki. Þá sagði Trump í gær að olíuverð myndi lækka um leið og aðgerðum lyki en engar fyrirætlanir virðast uppi um opnun Hormuz-sunds, sem hann hefur þvegið hendur sínar af. Einhverjar þreifingar virðast þó enn vera í gangi og hafa stjórnvöld í Kína og Pakistan lagt fram áætlun í fimm liðum, sem felur meðal annars í sér vopnahlé og opnun Hormuz-sunds. Kínverjar eiga nokkuð magn olíubirgða og eru þannig betur staddir en margir en eiga mikið undir efnahagslegum stöðugleika í heiminum. Masoud Pezeshkian, forseti Íran, sagði í gær að Íranir hefðu vilja til þess að binda enda á átökin að því gefnu að tryggt yrði að þeir yrðu ekki fyrir frekari árásum. Byltingavörðurinn hefur hins vegar haldið áfram að hafa í hótunum, meðal annars gegn bandarískum tæknifyrirtækjum, og þá er óvíst um vilja Ísraelsmanna til að láta gott heita. 