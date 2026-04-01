Enski boltinn

Nýr stjóri Tottenham ekki vel­kominn hjá stuðnings­mönnunum

Óskar Ófeigur Jónsson skrifar
Roberto De Zerbi er sakaður um að gera lítið úr ásökununum og mála Mason Greenwood sem fórnarlamb. Getty/ Jean Catuffe

Vanalega fá nýir knattspyrnustjórar að minnsta kosti smá tíma til að sýna sig og sanna en það lítur út fyrir að nýr knattspyrnustjóri Tottenham byrji í bullandi mínus hjá stuðningsmönnum félagsins og ástæðan er knattspyrnumaðurinn Mason Greenwood.

Andstaða gegn því að Roberto de Zerbi verði ráðinn aðalþjálfari Tottenham fer vaxandi meðal opinberra stuðningsmannahópa Tottenham vegna umdeilds stuðnings hans við Mason Greenwood.

Héldu neyðarstjórnarfund

Stuðningsmannahópur Tottenham Hotspur (Tottenham Hotspur Supporters' Trust) hélt neyðarstjórnarfund á mánudagskvöld og hefur nú haft samband við félagið til að tilkynna að hann geti ekki stutt ráðninguna.

Tottenham hefur þegar staðfest að De Zerbi, fyrrverandi stjóri Brighton og Marseille, taki við af Igor Tudor og fékk hann fimm ára samning.

Stuðningsmannahópurinn sagði við BBC Sport að hann hefði fengið „fjölda tölvupósta frá stuðningsmönnum“ þar sem kvartanir voru lagðar fram.

Ali Speechly, annar stofnenda Women of the Lane, sagði að hópur hennar væri einnig á móti ráðningunni og að hún myndi hætta að mæta á leiki vegna málsins.

Barátta fyrir því að vera tekinn í sátt

Nú stendur Ítalinn De Zerbi frammi fyrir baráttu um að verða tekinn í sátt af stuðningsmönnum á meðan liðið berst fyrir því að halda sæti sínu í ensku úrvalsdeildinni.

Greenwood var talinn einn af efnilegustu ungu leikmönnum United þegar hann var handtekinn tvítugur að aldri í janúar 2022 vegna illrar meðferðar hans á kærustu sinni. Allar ákærur á hendur fyrrverandi enska landsliðsmanninum voru þó látnar niður falla í febrúar 2023.

Greenwood yfirgaf Old Trafford til að halda ferli sínum áfram, upphaflega á láni hjá Getafe áður en hann gekk til liðs við Marseille í júlí 2024 í samningi sem metinn er á allt að 26,6 milljónir punda.

Sömdu við Greenwood nítján dögum eftir að hann tók við

Samningurinn var gerður nítján dögum eftir að De Zerbi var ráðinn stjóri félagsins í frönsku 1. deildinni. Hann var samt umdeildur í frönsku borginni. Borgarstjórinn, Benoit Payan, sagði að það væri „óásættanlegt“ að semja við Greenwood og að hann vildi ekki að félagið yrði hulið skömm.

Marseille hélt áfram með samninginn og hinn 24 ára gamli leikmaður hefur skorað 47 mörk í 74 leikjum í öllum keppnum.

Greenwood var, ásamt Ousmane Dembele hjá Paris St-Germain, markahæstur í frönsku deildinni á síðasta tímabili með 21 mark.

Ummælin hjá De Zerbi sem hafa reitt marga stuðningsmenn Spurs til reiði voru látin falla í nóvember.

Fyrir leik í Meistaradeildinni gegn Newcastle var De Zerbi spurður af enskum blaðamanni hvernig hlutirnir hefðu gengið hjá framherjanum utan vallar.

„Ég vil ekki skipta mér af einkalífi neins“

„Ég vil ekki skipta mér af einkalífi neins. Ég skipti mér ekki einu sinni af einkalífi barna minna, því ég vil gefa öllum sitt frelsi,“ sagði De Zerbi á blaðamannafundi fyrir leikinn.

„Það eina sem ég sé er að Mason virðist vera góður strákur. Hann borgaði dýru verði fyrir það sem gerðist. Hann hefur sennilega fundið hér rétta umhverfið fyrir sig, sem veitti honum hlýju og rétti honum hjálparhönd,“ sagði De Zerbi

Finnur til með honum

„Þegar ég horfi á hann sem persónu finn ég til með honum vegna þess sem gerðist í lífi hans, án þess að fara út í smáatriði. Því sú persóna sem ég þekki hér er mjög ólík þeirri sem hefur verið lýst, sérstaklega á Englandi,“ sagði De Zerbi

De Zerbi er því sakaður um að gera lítið úr ásökununum og mála Greenwood sem fórnarlamb. Stuðningsmannahópar Tottenham eru allt annað en sáttir við að slíkur maður stýri liði þeirra.

