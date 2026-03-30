Úkraínskir drónar brotlentu í Finnlandi Samúel Karl Ólason skrifar 30. mars 2026 11:20 Úkraínskir lögreglumenn að störfum nærri því þar sem drónarnir brotlentu. AP/Sasu Järnstedt Tveir sjálfsprengidrónar, sem taldir eru frá Úkraínu, féllu til jarðar í Finnlandi í gærmorgun. Annar sprakk við lendingu en hinn mun hafa verið sprengdur í loft upp af sérfræðingum í morgun. Engan sakaði en talið er að drónarnir hafi verið notaðir til árása í Rússlandi, nærri landamærum Finnlands. Drónarnir brotlentu nærri borginni Kouvola í Finnlandi, sem er í um tvö hundruð kílómetra fjarlægð frá Helsinki. Úkraínumenn hafa verið að gera drónaárásir á olíuinnviði nærri Pétursborg sem er þar skammt frá. Meðal annars hafa Úkraínumenn gert drónaárásir á höfnina í Ust-Luga, sem er nánast beint suður af Kouvola, hinum megin við Finnlandsflóa. Líklegt er að samband við drónana hafi rofnað vegna rafrænna truflana frá varnarkerfum Rússa og þess vegna hafi þeir farið af leið og endað í Finnlandi. Rússneskir sjálfsprengidrónar hafa ítrekað brotlent með sambærilegum hætti í nágrannaríkjum Úkraínu. Finnska ríkisútvarpið segir finnska flugherinn hafa staðfest að að minnsta kosti annar drónanna hafi verið af gerðinni AN-196 en það eru sjálfsprengidrónar frá Úkraínu. Þeir eru tiltölulega stórir og eru notaðir til árása á skotmörk djúpt í Rússlandi. Drægni drónanna er talin vera um 1.200 kílómetrar eða jafnvel meira. Málið er til rannsóknar hjá lögreglunni í Finnlandi og er búist við að rannsóknin muni taka einhverjar vikur. YLE segir lögregluna ekki hafa viljað segja hvort einhverjir séu grunaðir um verknaðinn Alexender Stubb, forseti Finnlands, segir náið fylgst með ástandinu en segir Finna ekki standa frammi fyrir hernaðarlegri ógn. This morning, drones have strayed into Finnish territory. One of the drones has been confirmed to be Ukrainian in origin.I want to emphasize that there is no military threat to Finland.Our authorities reacted to the situation immediately. I thank the authorities for their…— Alexander Stubb (@alexstubb) March 29, 2026 Stubb og Vólódímír Selenskí, forseti Úkraínu, töluðu saman í morgun. Selenskí sagði frá samtalinu í morgun og sagði að þeir hefðu rætt öryggismál sín á milli. Hann segir ekkert um það hvort þeir hafi talað um drónana. I spoke with President of Finland @AlexStubb. It is important that all of us in Europe coordinate in a substantive way. That is exactly what we are doing with Alex. I briefed him on the meetings and negotiations in the Middle East and the Gulf region that I had in recent days.…— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2026